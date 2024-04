Designertaschen und Luxusaccessoires mit DOROTHEUM Pfand gegen Geld eintauschen

Erstklassige Handtaschen von renommierten Designern wie Hermès, Chanel, Gucci und Louis Vuitton können nun mühelos zu barem Geld werden! Der neue Service von Dorotheum belebt gebrauchte Designerstücke unter dem Motto „Preloved“. Das ermöglicht ein einfaches Pfanddarlehen für Luxustaschen.

Jeder modebewusste Mensch, sei es eine Frau mit Sinn für Stil oder ein Mann mit einem Auge für Lifestyle, kennt dieses Szenario nur allzu gut. Die einst heiß begehrte Luxustasche der aktuellen Saison verstaubt im Schrank, da schon wieder neue Must-Haves die Mode-Welt erobert haben. Ist sie nun vergessen? Nicht unbedingt! Tatsächlich erfreuen sich gerade diese älteren Stücke einer wachsenden Beliebtheit bei einer anspruchsvollen Gruppe von Vintage-Liebhaber:innen.

Vintage ist der neue Trend für Luxus-Accessoires

Für bestimmte Luxushandtaschen gibt es mittlerweile Wartelisten, vergleichbar mit der Nachfrage nach bestimmten Rolex-Uhrenmodellen. Die steigende Nachfrage nach exquisiten Designer-Accessoires und Luxustaschen spiegelt sich auch in den Auktionen des Dorotheums wider. Besonders gefragt sind dabei seltene Modelle und klassische Marken wie Chanel, Louis Vuitton oder Hermès. Eine Alligator Birkin Tasche erzielte kürzlich bei einer Dorotheum-Auktion einen Preis von 30.300 Euro.

Luxustaschen haben sich längst zu einer beliebten Form der Investition entwickelt. Insbesondere die Modelle von Hermes wie die Kelly Bag und die Birkin Bag sind für Investoren attraktiv und ein Ende des Wertzuwachses ist vorerst nicht abzusehen.

Nicht nur Schnäppchenjäger:innen werden bei den Dorotheum-Auktionen fündig, sondern auch umweltbewusste Käufer:innen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, fühlen sich hier gut aufgehoben. Und ab sofort gibt es auch ein neues Angebot für finanzielle Bedürfnisse.

Sofortige Darlehen für Luxustaschen

Wenn auch Sie eine exquisite Luxustasche besitzen, können Sie diese mit dem neuen Service „Designertaschen Pfand“ des Dorotheums zu Geld machen. Wie viel Darlehen Sie sofort erhalten können, erfahren Sie bei den Schätzmeister:innen von Dorotheum Pfand, die Ihnen gerne im Rahmen einer kostenlosen Beratung zur Verfügung stehen. Im Palais Dorotheum in der Wiener Innenstadt können Sie unverbindlich herausfinden, welche Marken für ein Pfanddarlehen geeignet sind und wie Sie Luxusartikel am besten in Bargeld umwandeln können. Die Taschen sollten sich dabei in einem neuwertigen oder sehr guten gebrauchten Zustand befinden. Bringen Sie einfach Ihre Tasche vorbei und erhalten Sie ein Darlehen, das auf Marke, Modell und Zustand basiert. Tipp: Bringen Sie die Originalrechnung mit!

Für Luxustaschen mit einem Zubehörwert über 2.000 Euro, insbesondere von Marken wie Hermès, bietet das angesehene Pfandhaus im Zuge einer Belehnung eine Überprüfung an, um die Echtheit zu bestätigen und den Wert zu ermitteln. Das Geld wird Ihnen dann innerhalb von ein bis zwei Werktagen entweder in bar ausgezahlt oder auf Wunsch auf Ihr Konto überwiesen.

Haben auch Sie Interesse daran, mit Ihrer Luxustasche Ihre finanziellen Möglichkeiten zu erweitern?

BERATUNG Palais Dorotheum

Dorotheergasse 17, 1010 Wien

Tel.: +43-1-51560/276 E-Mail: pfand@dorotheum.at

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.