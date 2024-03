Goldpreise explodieren: Jetzt könnt ihr gut abcashen!

Gold, das glänzende Edelmetall, hat jüngst einen historischen Meilenstein erreicht und übertrifft mit einer Rallye von über 2.120 US-Dollar pro Feinunze alle Erwartungen. Doch welche Triebkräfte stehen hinter diesem bemerkenswerten Aufstieg, und wie weit kann Gold noch klettern?

Zunächst werfen wir einen Blick auf die Geopolitik, die eine zentrale Rolle in der Goldpreisdynamik spielt. Aktuell sind geopolitische Spannungen auf der ganzen Welt zu verzeichnen – von der Bedrohung des Westens durch Russland über den anhaltenden Gaza-Konflikt bis hin zu den zunehmenden Spannungen zwischen Nordkorea und Südkorea sowie China und Taiwan. In solch turbulenten Zeiten neigen Anleger dazu, Gold als sicheren Hafen zu betrachten, was die Nachfrage und somit den Preis in die Höhe treibt.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die globale Schuldenkrise. Mit den USA, die auf einem Schuldenberg von über 34 Billionen US-Dollar sitzen, und vielen anderen Ländern, die ebenfalls hoch verschuldet sind, steigt die Unsicherheit auf den Märkten. In solchen Zeiten wird Gold oft als Absicherung gegen finanzielle Risiken gesehen, was den Preis weiter in die Höhe treibt.

Zentralbanken spielen große Rolle

Zudem spielen die Zentralbanken eine entscheidende Rolle. Die Erwartung von Zinssenkungen und die damit verbundene Ausweitung der Geldmenge führen zu einer Abwertung der Währungen und stärken somit die Attraktivität von Gold als Inflationsschutz.

Besonders bemerkenswert ist der Anstieg der Goldkäufe durch Notenbanken aus den Schwellenländern. Laut dem World Gold Council haben die Notenbanken im Jahr 2023 netto über 1.000 Tonnen Gold gekauft, das zweitstärkste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Diese konstante Nachfrage hilft, den Goldpreis zu stützen und dürfte weiterhin bestehen bleiben, da viele Schwellenländer versuchen, ihre Unabhängigkeit zu stärken.

Gold bietet auch den Vorteil, dass es eine sichere Möglichkeit zur Geldspeicherung darstellt, die von keinem anderen Land rechtlich beeinflusst werden kann. Trotz der Tatsache, dass Banken keine Zinsen auf Gold zahlen, sehen viele Anleger – von Staaten über Institutionen bis hin zu Privatpersonen – Gold als sichere und begrenzte Anlage, die ihren Wert behält.

Blickt man in die Zukunft, so scheint der Goldpreis noch Luft nach oben zu haben. Das renommierte Wirtschaftsportal Bloomberg prognostiziert für das laufende Jahr sogar Goldkurse von bis zu 3.000 US-Dollar.