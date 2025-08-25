Desingerica bringt Lamm am Spieß auf Bühne – Fett tropft auf Publikum (VIDEO)

Lammbraten über Fans geschwenkt, Carbonara mit Bier übergossen und eine Bierdusche aus seinem Mund – Desingericas Konzert in Montenegro erreicht neue Provokationshöhen.

Der umstrittene Musiker Desingerica hat bei seinem jüngsten Auftritt am 20. Juli 2025 im Teatro Budva, Montenegro, erneut alle Grenzen des Bühnenverhaltens gesprengt. Als wäre sein bisheriges Repertoire an Provokationen nicht ausreichend gewesen, präsentierte er diesmal einen kompletten Lammbraten am Spieß, den er über den Köpfen seiner Fans schwenkte.

Während des Konzerts hielt der Künstler das gebratene Fleisch demonstrativ über die Menge und begann genüsslich davon zu essen. Dabei fielen Fleischstücke und Fett auf die darunter stehenden Zuschauer – eine Aktion, die in den sozialen Medien umgehend viral ging und tausendfach geteilt wurde. Videos auf TikTok und Instagram dokumentieren die spektakuläre Performance und zeigten das begeisterte Publikum, das die ungewöhnliche Fleisch-Show mit lauten Jubelrufen bedachte.

Die Öffentlichkeit reagiert erwartungsgemäß gespalten auf die ungewöhnliche Performance. Während Befürworter von künstlerischer Freiheit und innovativer Bühnenshow sprechen, bezeichnen Kritiker das Verhalten als geschmacklos und unwürdig. Das Teatro Budva, eine der bekanntesten Konzertlocations der montenegrinischen Küstenstadt, hat sich bislang nicht offiziell zu den Ereignissen geäußert.

Kulinarische Bühnenshow

Doch der Lammbraten war nur der Anfang seiner kulinarischen Bühnenshow. Für sein Publikum bereitete Desingerica auch Carbonara zu, die er anschließend mit Bier übergoss.

Den Höhepunkt bildete eine improvisierte Bierdusche, als der Musiker nach einem kräftigen Schluck die Flüssigkeit aus seinem Mund über die vordersten Reihen sprühte – was die Fans überraschenderweise mit begeisterten Jubelrufen quittierten.

All diese Aktionen fanden während seiner heurigen Sommertournee in Montenegro statt. Das Teatro Budva in der montenegrinischen Adriastadt gilt als beliebter Anlaufpunkt für Künstler aus dem Balkan-Raum und hat bereits mehrfach kontroverse Auftritte beherbergt.