Deutschrap mit Balkanbeats: Wird „Kako si brate“ der neue Banger unter den Jugos?

Gestern Abend wurde der neue Hit von Eko Fresh ft. Toni der Assi auf YouTube veröffentlicht. Das türkisch-serbische Duo hat mit „Kako si brate“ voll ins Schwarze getroffen. Wir sprachen mit Toni über seinen neuen Song.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Eko?

Ich kenne Eko 15 Jahre wir haben uns auf Anhieb immer gut verstanden. Ich bin einer der wenigen Deutschrap Künstler, von denen er sagt, dass er mein Fan ist. Das ehrt mich sehr. Wenn ich mit Eko im Studio bin, ist es nie verkrampft. Wir funktionieren auf Knopfdruck, sind beide positiv verrückt. Ich liebe es auch herumzuprobieren. Einmal meinte Eko zu mir: „Mach das nochmal! Wiederhole das ‚kako si brate‘“ und der Hit war geboren.

Wieso habt ihr euch für einen Titel auf Jugo und nicht auf Türkisch entschieden?

Eko meinte der Balkan und Orient haben vieles gemeinsam. Außerdem ist das ganze Habibi und Moruk schon gut verbraucht. Ich bin einer der wenigen etablierten Rapper aus dem Balkan und wir wollten auch diese Fanbase mal befriedigen, zumal ich ja vor Capital Bra, Olexseh und Co. das Wort „Brate“ salonfähig gemacht habe. Insgeheim glaube ich unter dem Rapper-Radar zu stehen (lacht).

Das Lied ist erst ein paar Stunden draußen. Wie bist du mit den bisherigen Reaktionen zufrieden?

Der Song wird bis heute seine 30-40k machen ohne großen push binnen 24 Stunden ich erhoffe mir in die Trendings zu kommen. Wir haben nur positives Feedback. Es ist Multi-Kulti und die Deutschen finden es humorvoll. Wir haben den Film „Pulp Fiction“ imitiert, bzw. eine Hommage gemacht. Die Dreharbeiten waren schwer. Wir wollten auch die Schauspieler-Messlatte hochsetzen. Da können Newcomer nicht punkten.

Was steht derzeit noch so bei euch an?

Eko dreht Filme bzw. Serien und ich bin an einer netflix-Doku beteiligt. Bald kommt Ekos neues Album – kurz darauf erscheint dann meines, sowie viele lustige Videos mit positiver Stimmung ohne Merkel Witze. Die geht ja leider in Rente, also muss ich mir einen neuen Kandidaten suchen ☹.