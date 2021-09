Kroatin Maša Salopek zur besten Konditorin der Welt gekürt

Maša Salopek, Konditorin im Slowenischen Hiša Franko und Köchin Ana Roš erhielten bei der Preisverleihung für die besten Köche der Welt in Amsterdam große Auszeichnungen …

Bei der Preisverleihung für den weltbesten Koch in Amsterdam, The Best Chef Awards 2021, wurde die Kroatin Maša Salopek als beste Konditorin der Welt ausgezeichnet. Die Meisterin ihres Fachs, die beim slowenischen Restaurants Hiša Franko mit zwei Michelin-Sternen tätig ist, wurde gestern gekrönt.

„Wir sind stolz, dass sie die beste Konditorin der Welt geworden ist und sich als Profi auf höchstem Niveau durchgesetzt hat. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was sie für uns bereithält!“, verkündeten des Kulinarischen Instituts Kul In in Sisak, wo sie studierte.

Eine große Ehre ging auch an die Köchin von Hiša Franko, Ana Roš, die unter den 100 besten Köchen der Welt auf dem siebten Platz landete. Das Hauptziel von The Best Chef ist es, die Gastronomie der Welt zu fördern, aber auch Talente, die es mit ihren Bemühungen und ihrer Arbeit verdienen, vom Publikum anerkannt zu werden.