Die Bedeutung von Sportwetten-Boni und wie Sie die besten Anbieter in Österreich finden

Wenn wir einen Aspekt herausgreifen, der Online-Sportwetten von ihren terrestrischen Pendants unterscheidet, dann ist es die Verfügbarkeit von Boni. Online-Buchmacher nutzen Boni, um neue Spieler zu gewinnen und ihren Kundenstamm zu erweitern. Diese Anreize haben sich jedoch auch als wertvoll für die Spielerbindung erwiesen.

Arten von Sportwetten-Boni

Online-Sportwetten geben sich große Mühe, sich von der Konkurrenz abzuheben. Unabhängig vom Betreiber werden Sie jedoch höchstwahrscheinlich auf die folgenden Boni stoßen:

● Anmeldebonus

● Einzahlungsübereinstimmung/ Aufladebonus

● Cashback-Bonus

● Gratiswetten

Bonusse für die Anmeldung

Wenn Sie ein Konto bei einer Wettplattform registrieren und eine erste Einzahlung tätigen, haben Sie Anspruch auf einen Anmeldebonus. Die Höhe des Bonus variiert von Anbieter zu Anbieter.

Anmeldeboni sind eine wertvolle Ergänzung zu Ihrem Guthaben, besonders wenn Sie ein Neuling sind. Sie müssen nicht befürchten, Ihr Geld zu verlieren. Stattdessen können Sie den Bonusbetrag nutzen, um das Angebot zu erkunden und dabei verantwortungsvoll mit Ihrem Budget umzugehen.

Einzahlungs-Match-Bonus

Der Einzahlungsbonus ist eine großartige Option für neue und erfahrene Spieler. Er erhöht Ihre Einzahlung bis zu einem bestimmten Betrag, wodurch sich Ihre Spielzeit und Ihr Gewinnpotenzial erhöhen. Der attraktivste Bonus ist der 100% Match Bonus. Das heißt, wenn Sie 100€ einzahlen, erhalten Sie 100€ dazu.

Reload-Boni sind wie Einzahlungsboni. Es handelt sich ebenfalls um Bonusse, bei denen ein bestimmter Prozentsatz Ihres Bonusbetrags bis zu einer bestimmten Höhe verdoppelt wird. Da es sich um ein regelmäßiges Angebot der meisten Sportwettenanbieter handelt, liegt der verdoppelte Prozentsatz unter 100 %. Aber es ist zweifellos eine Bereicherung für Ihr Budget und sollte als Option nicht ausgeschlossen werden.

Gratiswetten

Sie möchten ein paar Wetten platzieren, aber Ihr Budget nicht gefährden. In diesem Fall können Sie nachschauen, ob und unter welchen Bedingungen Ihr Sportwettenanbieter Gratiswetten für Stammkunden anbietet.

Cashback Bonusse

Cashback-Boni richten sich an Bestandskunden, die eine Pechsträhne haben. Einige Sportwettenanbieter bieten eine Rückerstattung des verlorenen Geldes an, um den Spielern zu helfen, wieder in die Spur zu kommen und weiter zu wetten.

Wie Sie das beste Bonusangebot finden

Wenn Sie Ihre Erfahrungen mit Sportwetten sammeln, sollten Sie sich nur mit einem lizenzierten Sportwettenanbieter zufrieden geben. Sie werden auf Buchmacher stoßen, die unglaubliche Boni anbieten, die zu gut klingen, um wahr zu sein. Das liegt daran, dass sie es wahrscheinlich auch sind.

Sie können recherchieren, ob ein Sportwettenanbieter über eine gültige Lizenz verfügt und von welcher Behörde diese ausgestellt wurde. Dann sollten Sie sich über die Wettoptionen, die verfügbaren Boni und die Sicherheits- und Zahlungsmodalitäten informieren.

Wenn Sie sich die Zeit nehmen, selbst zu recherchieren, haben Sie nichts zu befürchten.

Eine Möglichkeit ist die Teilnahme an Foren, um sich über die Erfahrungen anderer Wettender zu informieren und zu sehen, wen sie empfehlen. Eine andere Möglichkeit ist, sich auf spezialisierte Bewertungsseiten wie Sportwettenschweiz.com zu verlassen, die eine wertvolle Ergänzung zum Beitritt zu einer Wettgemeinschaft darstellen. Hier finden Sie Artikel von professionellen Analysten, die ihre Erkenntnisse über die guten, die schlechten und die hässlichen Seiten der in Ihrem Markt verfügbaren Online-Sportwetten mitteilen.

Und wenn man einen Sportwettenanbieter gefunden hat, der alle Wünsche erfüllt? Dann ist es an der Zeit, sein Bonusangebot zu bewerten. Das Lesen der Bedingungen, die mit jedem Bonus verbunden sind, muss Priorität haben. Sie müssen wissen, ob Sie die Anforderungen erfüllen können, bevor Sie einen Bonus annehmen.

Die Geschäftsbedingungen legen fest, wie oft Sie einen Bonusbetrag einsetzen müssen, bevor Sie Gewinne abheben können. Beträgt der Bonus beispielsweise 20 € und die Umsatzanforderung ist 5x, müssen Sie 100 € (20×5) umsetzen, bevor Sie den Gewinn abheben können.

In diesem Dokument sind auch die Fristen aufgeführt – die Dauer des Bonus, die Zeit, die Sie haben, um die Umsatzbedingungen zu erfüllen, die Regeln für Mindestquoten und die verfügbaren Sportarten und Ereignisse.

Erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen

Indem Sie sich für einen Bonus entscheiden, verschaffen Sie sich mehr Zeit und Möglichkeiten, zu gewinnen. Dennoch sollten Sie Ihren Bonus nicht vergeuden, denn es ist „kostenloses“ Geld. Gehen Sie stattdessen strategisch vor.

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wetten auf Ereignisse mit hohen und niedrigen Quoten ist beispielsweise ein guter Anfang. Denken Sie auch an Wetten auf Außenseiter – Mannschaften mit einer geringeren Gewinnwahrscheinlichkeit. Aber wenn sie gewinnen, ist die Auszahlung recht gut. Versuchen Sie nie, Verluste mit Boni auszugleichen. Entscheiden Sie sich schließlich für Live-Wetten, da diese mehr Wettmöglichkeiten in Echtzeit bieten.

Wenn Sie Boni richtig einsetzen, sind sie eine Bereicherung für Ihre Bankroll und Ihre Gewinnstrategie. Allerdings sollten Sie nicht „nur“ Bonussammler sein. Konzentrieren Sie sich vielmehr auf jene, die Ihr Spiel und Ihre Erfahrung verbessern können, und machen Sie das Beste aus dem Angebot.