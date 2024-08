Live auf Social Media: Frau tötet Katze und isst sie auf

Im US-Bundesstaat Ohio ereignete sich ein Vorfall, der die Bewohner der Stadt Canton schockierte. Eine 27-jährige Frau tötete ihre Katze und aß sie anschließend – und das alles vor laufender Kamera auf Social Media.

Laut Berichten der „Daily Mail“ spielte sich der schockierende Vorfall im Vorgarten der Täterin ab. Die Frau soll das Tier erst totgetreten und dann roh verzehrt haben, während Nachbarn und Online-Zuschauer zu fassungslosen Zeugen wurden. Ein Video des grausamen Aktes wurde live auf ihrem Social-Media-Konto gestramt.

Mehrere Notrufe gingen nach Veröffentlichung des schockierenden Videos bei der Polizei ein, darunter auch ein Anruf von der Cousine der Täterin, die den Vorfall auf Facebook gesehen hatte. Die Polizei, zunächst ungläubig, eilte zum Tatort und wurde mit einem furchterregenden Anblick konfrontiert: Die Frau saß im Lotussitz in ihrem Vorgarten, umgeben von einer Blutlache, und kaute an der toten Katze.

Allexis F., die vermeintlich unter einer psychischen Störung leidet, zeigte bei der Ankunft der Beamten keinen Widerstand. Obwohl sie gegenüber Nachbarn auch äußerte, ihre zwei Kinder getötet zu haben, stellte sich diese Behauptung als unwahr heraus. Beide Kinder waren wohlauf und zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Haus.

Lesen Sie auch: Finanzpolizei schlägt zu: Massive Breitband-Betrügereien aufgedeckt!Gemeinsam mit den erheblichen Summen der privaten Anbieter schreitet der Ausbau des Breitbandnetzes in Österreich intensiv voran

Finanzpolizei schlägt zu: Massive Breitband-Betrügereien aufgedeckt!Gemeinsam mit den erheblichen Summen der privaten Anbieter schreitet der Ausbau des Breitbandnetzes in Österreich intensiv voran Banküberfall in Mieders: Täter auf der FluchtEin bewaffneter Mann überfällt eine Bank in Mieders, Tirol und flieht mit unbekannter Geldsumme. Großfahndung bisher erfolglos.

Banküberfall in Mieders: Täter auf der FluchtEin bewaffneter Mann überfällt eine Bank in Mieders, Tirol und flieht mit unbekannter Geldsumme. Großfahndung bisher erfolglos. Forscher operieren Schwein aus 9300 Kilometer EntfernungForscher der ETH Zürich und der Chinesischen Universität Hongkong revolutionieren die Medizin mit einer magnetischen Endoskopie.

Rechtliche Konsequenzen

Gegen die Frau wurden Anklagen wegen Tierquälerei, Belästigung der Allgemeinheit und verbotenen Handlungen an einem Haustier erhoben. Eine Kaution in Höhe von 100.000 US-Dollar wurde festgelegt. Ob und in welchem Ausmaß die psychische Gesundheit der Täterin eine Rolle spielt, soll nun ein ärztliches Gutachten klären.