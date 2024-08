Über 34 Grad: So lange dauert die Hitzewelle noch an

Während der Osten Österreichs weiterhin unter extremen Sommerbedingungen leidet, kündigt sich bereits eine weitere herausfordernde Hitzewelle an. In den vergangenen Wochen hatten steigende Temperaturen die Region bereits schwer getroffen. Nun steht der nächste Höhepunkt der Hitzeperiode bevor, wobei Wien, Graz und Linz im Zentrum des Geschehens stehen werden.

Die Erholungspause für die Bewohner des östlichen Österreichs ist erneut nur von kurzer Dauer. Ab heute werden im Flachland täglich Temperaturen zwischen 31 und 34 Grad erwartet. Insbesondere gegen Ende der Woche könnte das Thermometer in einigen Gegenden sogar die 35-Grad-Marke überschreiten.

Trockenere Luft

Im Vergleich zu den vorangegangenen Wochen ist eine Veränderung in der Luftfeuchtigkeit spürbar. Die Luft wird dieses Mal trockener sein, was die intensiven Temperaturen etwas erträglicher macht. Die ansonsten drückende Schwüle bleibt weitgehend aus, was die gefühlte Belastung durch die Hitze verringert.

Prognosen für eine lange Hitzeperiode

Den Vorhersagen zufolge sollte sich die Bevölkerung in den großen Städten Wien, Graz und Linz auf eine längere Zeitspanne mit hohen Temperaturen einstellen. Es wird erwartet, dass die Hitzewelle mindestens eine Woche anhält. Die Behörden empfehlen daher, geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die unerbittliche Hitzephase sicher zu überstehen.