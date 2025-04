Die besten Restaurants und Cafés rund um das Casino Wien

Die Spielbank Wien ist nicht nur ein Ort für Glücksspiel und Unterhaltung, sondern auch ein optimaler Ausgangspunkt, um die kulinarische Vielfalt der Wiener Innenstadt zu entdecken. Rund um das Casino gibt es zahlreiche exzellente Restaurants, die sowohl lokale Spezialitäten als auch internationale Köstlichkeiten anbieten. Hier ist eine Auswahl der besten Restaurants in der Nähe der Spielbank.

1. Café Bel Étage

Das Café Bel Étage befindet sich in der Kärntner Straße, nur wenige Gehminuten von der Spielbank entfernt. Es ist ein Wahrzeichen der Wiener Kaffeehauskultur, das für seine elegante Atmosphäre und seine exzellente österreichische Küche bekannt ist. Hier können Gäste traditionelle Gerichte wie Wiener Schnitzel, Tafelspitz und die berühmte Sachertorte genießen. Besonders beliebt sind die hauseigenen Mehlspeisen, die mit einer Tasse Wiener Kaffee perfekt harmonieren. Das Café Bel Étage bietet nicht nur ein exquisites kulinarisches Erlebnis, sondern auch die Möglichkeit, einen entspannten Nachmittag in einem der ältesten und traditionsreichsten Cafés Wiens im Hotel Sacher zu verbringen.

2. Restaurant Rote Bar

Die Rote Bar, ebenfalls im Hotel Sacher gelegen, ist ein weiteres Highlight nahe der Spielbank. Mit seiner edlen Ausstattung und einer Speisekarte, die sowohl traditionelle österreichische Gerichte als auch europäische Küche bietet, zieht es sowohl Touristen als auch Einheimische an. Besonders zu empfehlen sind hier das Kaviarangebot wie natürlich auch hier die Sachertorte, die in der ganzen Welt berühmt ist. Zudem ist das Restaurant bekannt für seine luxuriöse Atmosphäre und seine umfassende und exklusive Weinkarte.

3. Restaurant Führich

In der Führichgasse 6 gelegen, bietet das Restaurant eine gemütliche Atmosphäre und authentische österreichische Spezialitäten, die in entspannter Umgebung serviert werden. Hier können Gäste klassische Gerichte wie Wiener Schnitzel, Schweinsbraten und Gulasch genießen. Das Restaurant ist bei Touristen ebenso wie bei einheimischen Stammgästen beliebt.

4. Restaurant Grüne Bar

Das Restaurant Grüne Bar, ebenfalls im Hotel Sacher Wien gelegen, bietet gehobene internationale Küche in modernem, stilvollem Ambiente. Die Speisekarte umfasst eine Vielzahl von internationalen Gerichten, darunter auch viele vegetarische und vegane Optionen, sowie eine hervorragende Auswahl an Weinen und Cocktails. Die Grüne Bar ist der ideale Ort für einen entspannten Abend mit Freunden oder für ein Geschäftsdinner. Die Nähe zur Spielbank Wien macht es auch zu einem idealen Treffpunkt für Gäste, die den Abend mit einem Besuch im Casino verbinden möchten, und schon vorab lässt es sich zur Einstimmung von hier per Smartphone bei einem der Live-Spiele der verschiedenen Online-Casinos spielen.

5. The Guesthouse Brasserie & Bakery

The Guesthouse ist bekannt für seine entspannte Atmosphäre und ein tolles Frühstücksangebot. In der Führichgasse 10 gelegen, bietet das Restaurant eine Mischung aus Brasserie und Bäckerei, die auch international inspirierte Gerichte bietet. Besonders zu empfehlen sind die hausgemachten Backwaren und das frische Gebäck, das in der hauseigenen Bäckerei täglich frisch zubereitet wird.

6. Shiki

Das Shiki in der Krugerstraße 3 hat sich auf asiatische Fusion-Küche spezialisiert. Hier können Gäste frisches Sushi und andere japanische Spezialitäten genießen. Das Restaurant bietet eine stilvolle Atmosphäre, die ideal für ein Abendessen mit Freunden oder ein romantisches Date ist. Die Speisekarte umfasst eine Vielzahl von Gerichten, die sowohl traditionell als auch innovativ sind, wobei besonders die Sushi-Variationen hervorstechen.

7. Vapiano Moulin Rouge

Vapiano in der Walfischgasse 11 bietet eine breite Auswahl an italienischen Spezialitäten, von frischen Pizzas bis hin zu Pasta-Gerichten, die in einem modernen Ambiente serviert werden. Zudem werden hier Aperitivo Workshops abgehalten. Für Liebhaber der italienischen Küche ist Vapiano eine hervorragende Wahl, besonders wenn man schnell und trotzdem hochwertig essen möchte.

8. Augustinerkeller

Der Augustinerkeller in der Augustinerstraße 1 ist der perfekte Ort, um traditionelle österreichische Küche zu genießen. Besonders empfehlenswert sind die Schweinshaxen wie auch andere herzhafte Fleischgerichte. Das rustikale Ambiente des Kellers trägt dazu bei, dass man sich wie in einem echten österreichischen Gasthaus fühlt. Es ist ein gemütlicher Ort für ein entspanntes Abendessen mit Freunden oder der Familie.

9. Plachutta’s Gasthaus zur Oper

Das Plachutta’s Gasthaus zur Oper, das sich in der Walfischgasse 5-7 befindet, ist besonders bekannt für seine Wiener Schnitzel, die zu den besten in Wien zählen. Dieses traditionelle Restaurant bietet eine wunderbare Möglichkeit, authentische österreichische Küche in elegantem Ambiente zu genießen. Das Wiener wird hier nach einem traditionellen Rezept serviert, das auf der Website sogar verraten wird.

10. Café Mozart

Das Café Mozart auf dem Albertinaplatz 2 ist ein weiteres traditionelles Wiener Café, das sich ideal für einen gemütlichen Nachmittag eignet. Die Wiener Kaffeehauskultur wird hier in all ihrer Pracht zelebriert, mit einer Auswahl an typisch österreichischen Gerichten. Besonders beliebt sind die Wiener Melange und die große Auswahl an Kuchen und anderen Desserts.

Die Umgebung der Spielbank Wien bietet eine riesige Auswahl an Restaurants, die sämtliche Vorlieben der Glücksspieler erfüllen. Ganz gleich, ob man traditionell österreichisch essen oder internationale Spezialitäten genießen möchte, in der Nähe der Spielbank findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Und für diejenigen, die das Glücksspiel lieben, bietet die Spielbank Wien den perfekten Abschluss für einen spannungsvollen, eleganten sowie unvergesslichen Abend.