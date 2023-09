Die Realisten im Theater Akzent: Satire der Extraklasse

Tauchen Sie am 1. Oktober 2023 um 19:30 Uhr im Wiener Theater Akzent ein in die Welt der Realisten – eine unvergessliche Satireerfahrung erwartet Sie! Erleben Sie die Wirklichkeit durch die Augen der Realisten und lachen Sie über die Absurditäten unserer Zeit.

In einer Welt, die unaufhaltsam dem Untergang entgegenrauscht und in der die Menschen in Einkaufszentren flüchten, wird die Realität zur surrealen Show, die sogar die Nachrichten übertrifft. Wir suchen verzweifelt nach Jobs, wo es keine gibt, während Tod und Kredit unausweichlich erscheinen. Die unerträgliche Leichtigkeit der Oberflächlichkeit verführt uns dazu zu glauben, dass wir unsere Träume ohne jeglichen Einsatz von Mühe oder Ressourcen verwirklichen können.

Absurditäten unserer Zeit

Die Realisten bringen uns mit humorvoller Schärfe die chaotische Realität und Absurditäten unserer Zeit im Stil eines Kabaretts mit Parodie und musikalischen Kommentaren näher. Sie sezieren die Realität, verweben Vergangenheit und Gegenwart, und dringen tief in die gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit ein. Dabei bringen sie uns gleichzeitig zum schallenden Gelächter und zum Nachdenken.

(FOTO: Theater Akzent)

Die Realisten präsentieren einen satirischen Reigen von unendlich unterhaltsamen narrativen Sketchen in einer kabarettartigen Ästhetik, die an die legendäre Top-Liste-Nadrealista aus Bosnien und Herzegowina erinnert und den expressiven, ungezügelten, politisch unkorrekten Humor von Monty Python vereint. Sie verwandeln die Bühne in einen Schauplatz ernsthafter gesellschaftskritischer Theaterengagements. Erleben Sie diese einzigartige Satire der Extraklasse im Wiener Theater Akzent!

TICKETS REALISTI – Die Realisten

Theater Akzent

01.10.2023 um 19:30 Uhr Tickets gibt es jeweils um € 25 / € 23 / € 21 / € 18.

www.akzent.at