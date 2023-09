„Ich weinte, als ich das Lied Đurđevdan zum ersten Mal hörte!“

Laura Marin, die junge Spanierin, die sich in die Musik und Kultur des Balkans verliebt hat, erzählt uns in unserem exklusiven Interview von ihrer ersten Begegnung mit Balkanliedern, ihren musikalischen „Wow-Momenten“ und ihren Träumen für die Zukunft.

KOSMO: Laura, wie bist du auf die Musik und Kultur der Balkanländer gestoßen und was hat dich daran so fasziniert?

Laura Marin: Als ich neun Jahre alt war, hörte ich zufällig unsere Sprache zwischen anderen Sprachen und verliebte mich sofort. Es gibt wirklich keinen logischen Grund, ich habe weiterhin über diese unbekannte Sprache gelernt, habe mit vierzehn Jahren angefangen, die Sprache selbst zu lernen und mich in sozialen Netzwerken aufgenommen, wie ich Balkanlieder singe, einen Weg, den ich bis heute fortsetze.

KOSMO: Du kommst ursprünglich aus Spanien. Gibt es kulturelle Unterschiede, die dir besonders aufgefallen sind und wie gehst du damit um? Laura Marin: Auf dem Balkan, genauer gesagt in Sarajevo, war ich nur vier Tage, also habe ich das Land und die Leute noch nicht gut kennengelernt. Das erste, was meine Mutter überraschte, war, wie musikalisch ihr seid, überall hört man Musik.

KOSMO: Was war dein erster „Wow-Moment“, als du Musik aus den Balkanländern gehört hast?

Als ich elf Jahre alt war, weinte ich, als ich das Lied Đurđevdan zum ersten Mal hörte. Ich kannte damals weder die Bedeutung noch die Geschichte des Liedes, aber die Emotion traf mich und es ist bis heute eines meiner Lieblingslieder.

KOSMO: Wer ist dein Lieblingssänger oder Lieblingssängerin vom Balkan?

Laura Marin: Ich höre alles, aber Brena hat einen besonderen Platz in meinem Herzen.

KOSMO: Du hast bereits mit einigen bekannten Künstlern aus der Region zusammengearbeitet. Gibt es einen Künstler, mit dem du in Zukunft definitiv zusammenarbeiten möchtest?

Laura Marin: Lepa Brena, da ich ihr schon lange folge und sie meine Liebste ist. Neben ihr wären Sanja Vučić, Danica Krstić, Amira Medunjanin oder Dubioza Kolektiv wirklich toll.

KOSMO: Was sind deine Pläne für die Zukunft? Können wir bald ein Album oder eine Tour durch den Balkan erwarten?

Laura Marin: Ich habe einige Projekte und Pläne, aber bis alles hundertprozentig sicher und abgeschlossen ist, möchte ich, dass es privat bleibt.

KOSMO: Zum Schluss, hast du eine Botschaft für deine jungen Fans auf dem Balkan und darüber hinaus?

Laura Marin: Danke, dass ihr meiner Arbeit folgt, das ist erst der Anfang!