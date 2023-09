Dramatischer Zwischenfall an Bahnübergang: Zug kollidiert mit Auto (VIDEO)

Ein technischer Defekt führte zu einem dramatischen Zwischenfall an einem Bahnübergang in Prijedor, Bosnien. Ein Zug kollidierte mit einem liegengebliebenen Auto, während die Fahrerin verzweifelt Hilfe suchte. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Ein Video des Vorfalls verbreitet sich aktuell in den sozialen Medien.

Ein erschreckender Vorfall ereignete sich am 3. September an einem Bahnübergang in Prijedor. Ein Video des Unfalls, das in den sozialen Medien zirkuliert, zeigt die dramatischen Momente, die zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Auto führten.

Die Fahrerin des Autos, eine junge Frau, überquerte den Bahnübergang trotz roter Ampel, in der Annahme, sie könne problemlos passieren. Doch als sich die Schranken senkten, blieb ihr Auto auf den Gleisen stehen. Ein technischer Defekt verhinderte, dass sie das Fahrzeug wieder starten konnte.

In ihrer Panik verließ die Frau das Auto und suchte verzweifelt nach Hilfe. Während sie auf der Straße umherlief, fuhr der Zug in das stehengebliebene Auto. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, das Fahrzeug jedoch erlitt erhebliche Schäden.

Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit noch untersucht.