Die Rolle der Wahrscheinlichkeiten beim Online-Roulette

Online Roulette ist schon immer eine spannende Mixtur aus Strategie und Glück und genau das ist es wohl auch, was das Spiel so beliebt macht, und zwar seit Jahrhunderten. Immer wieder entstehen deshalb Mythen, Fragen und Aberglaube, welche Spieler komplett verwirren.

Die Fragen, die sie sich stellen sind: Wie wichtig sind Wahrscheinlichkeiten hier, wie können Sie sie für sich richtig einsetzen und bringt das überhaupt was? Auch wir haben uns diese Frage gestellt und uns auf die Suche nach Antworten gemacht, die wir in diesem Artikel mit Ihnen teilen wollen.

Was bedeutet Wahrscheinlichkeit beim Roulette?

Wir von https://rouletteguru.de haben nach Antworten darauf gesucht und dürfen gleich zu Beginn erstmal klarstellen, dass Roulette ein reines Glücksspiel ist. Das Roulette-Rad, das aus – normalerweise – 37 Zahlenfeldern besteht, dreht sich, der Dealer wirft die Kugel in entgegengesetzter Richtung hinein, welche solange im Kreis rollt, bis das Rad schließlich stehen bleibt.

Die Zahl, in der die Kugel liegen bleibt, gewinnt. Beim europäischen Roulette online liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie gewinnen, bei ca. 2,7 %. Bei anderen Varianten, wie zum Beispiel dem amerikanischen Roulette, sind es mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem, welche Regeln das Roulette-Spiel hat.

Das Haus hat immer einen Vorteil – aber wie groß ist er?

Sehen wir der Wahrheit ins Auge: Es gibt für alle Casinospiele einen Hausvorteil. Nur hier ist es ganz wichtig, dass Sie für sich das passende Live Roulette online aussuchen, denn extreme Unterschiede bestehen zwischen den Versionen. Beim europäischen Roulette gibt es so einen Hausvorteil von nur 2,7 %, während es beim amerikanischen Roulette (wegen der Doppel-Null) satte 5,26 % sind.

Ein kleiner Tipp von uns wäre, dass Sie erstmal Roulette online kostenlos spielen, bevor Sie voll einsteigen, damit Sie sich ein Bild vom Hausvorteil machen können und sehen, wie sich dieser auf Ihre Gewinnchancen auswirkt.

Verschiedene Wetten und ihre Wahrscheinlichkeiten

Tatsächlich gibt es, wenn Sie Roulette online spielen, gewisse Wahrscheinlichkeiten, die durch unterschiedliche Wettmöglichkeiten kommen. Sie können knallhart ins Risiko springen und auf einzelne Zahlen setzen, oder sich lieber ein wenig bedeckt halten und auf Rot/Schwarz wetten. Hier alles Wichtige dazu auf einen Blick:

Wette auf eine Zahl: Gehen wir vom europäischen Roulette aus, dann sind Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 2,7 % und einer Auszahlung von 35:1 dabei.

Gehen wir vom europäischen Roulette aus, dann sind Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 2,7 % und einer Auszahlung von 35:1 dabei. Wette auf Rot/Schwarz : Eine extreme Wahrscheinlichkeit von 48,65 % schenkt Ihnen eine Auszahlung von 1:1. Bei Farbenwetten fällt die Null weg und damit wird das Risiko natürlich minimiert.

: Eine extreme Wahrscheinlichkeit von 48,65 % schenkt Ihnen eine Auszahlung von 1:1. Bei Farbenwetten fällt die Null weg und damit wird das Risiko natürlich minimiert. Wette auf Gerade/Ungerade : Auch hier liegt die Wahrscheinlichkeit bei 48,65 % und bringt eine Auszahlung von 1:1 mit. Die Chancen stehen also gut, dass Sie bei dieser Wette gewinnen.

: Auch hier liegt die Wahrscheinlichkeit bei 48,65 % und bringt eine Auszahlung von 1:1 mit. Die Chancen stehen also gut, dass Sie bei dieser Wette gewinnen. Wette auf Spalten/Dutzend: Bei dieser Wette winkt eine Wahrscheinlichkeit von 32,43 % mit einer Auszahlung von 2:1.

Vergessen Sie nicht, dass das Risiko Ihnen sagt, wie hoch Ihre Gewinnchancen sind, wenn Sie online Roulette spielen.

Wie beeinflussen Wahrscheinlichkeiten das Spielverhalten?

Wie heißt es so schön…”Wissen ist Macht” und das Wissen um Wahrscheinlichkeiten im Roulette kann Ihnen tatsächlich zu Gewinnen verhelfen. Wenn Sie nämlich verstehen, wie hoch Ihre Wahrscheinlichkeit ist, dann können Sie viel sicherere Entscheidungen treffen und selbstbewusster Einsätze machen.

Beim Online Roulette sehen wir oft Spieler, die immer auf Farbe setzen, weil hier die Wahrscheinlichkeiten viel höher liegen, als zum Beispiel bei der Wette auf eine bestimmte Zahl. Spieler, die das Risiko mögen, setzen dafür auf eine bestimmte Zahl und holen sich am Ende größere Gewinne.

Warum Live-Roulette immer beliebter wird

Seitdem es Live Roulette online gibt, hat sich komplett geändert, wie Menschen auf der ganzen Welt Roulette spielen, nämlich ganz bequem vom Sofa aus, und fühlen sich trotzdem so, als seien sie im echten Casino. Für dieses Gefühl sorgt beste Technologie, die Ihnen mit hochwertigen Kameras und echten Live-Dealern in Echtzeit überträgt, was am Roulette-Tisch vor sich geht.

Sollten Sie Anfänger auf dem Roulette-Gebiet sein, dann empfehlen wir Ihnen aber erstmal in Ruhe und ohne eigenes Geld aus der Tasche zahlen zu müssen, freie Demo-Versionen zu spielen. Live gibt es diese leider nicht, allerdings können Sie Online Roulette ohne Echtgeld ausprobieren, bevor es dann richtig losgeht.

Häufige Mythen – wir klären auf

Um das Roulette Online kreisen unendlich viele Mythen und Geheimnisse, was oft für Verwirrung unter den Spielern sorgt. Werfen wir gemeinsam einen Blick darauf:

„Bestimmte Zahlen kommen häufiger vor“: Ein Irrglaube, denn Statistiken sagen ganz klar, dass jede Zahl die gleiche Trefferquote hat.

Ein Irrglaube, denn Statistiken sagen ganz klar, dass jede Zahl die gleiche Trefferquote hat. „Wenn Rot oft kommt, muss Schwarz bald folgen“: Schön wäre es ja, denn dann würden die Gewinnchancen ins Unermessliche steigen. Leider ist es aber nicht so, denn die modernen Online-Casinos nutzen Zufallsgeneratoren, mit denen dieser Mythos ausgemerzt wird.

Schön wäre es ja, denn dann würden die Gewinnchancen ins Unermessliche steigen. Leider ist es aber nicht so, denn die modernen Online-Casinos nutzen Zufallsgeneratoren, mit denen dieser Mythos ausgemerzt wird. „Das Casino manipuliert das Rad“: Ein hartnäckiger Mythos ist, dass Casinos das Roulette-Rad manipulieren. Das ist nicht ganz so einfach, denn für die Plattform gilt das Gleiche, wie für Spieler auch – die Spiele sind entweder RNG-generiert oder von einem Live-Dealer geführt.

Fazit: Wahrscheinlichkeiten als Schlüssel zum Erfolg

Zum Schluss lässt sich sagen: Wenn Sie Roulette online spielen, dann können Wahrscheinlichkeiten sehr wohl ein Vorteil sein, allerdings sollten Sie bei der Euphorie nicht vergessen, dass Roulette ein reines Glücksspiel ist. Live Roulette online zu spielen lohnt sich dann, wenn Sie die Regeln und die Wahrscheinlichkeiten verstanden haben und in Echtzeit ein ganz neues Online-Casino-Erlebnis haben möchten.

Jetzt haben Sie die Qual der Wahl, nein die Qual der Wahrscheinlichkeit, die Sie nutzen möchten, um zu gewinnen!