Easyjet hebt ab: Wien-Mailand Flüge ab März 2025

Ab März 2025 belebt die britische Billigfluggesellschaft Easyjet ihre Verbindung zwischen Wien und Mailand wieder. Die Airline kehrt nach einer pandemiebedingten Pause, die 2020 begann, an den Flughafen Wien-Schwechat zurück, um tägliche Flüge in die italienische Modemetropole anzubieten, wie „Austrian Wings“ berichtet.

Neue Basen und erweiterte Optionen

Mit der Inbetriebnahme neuer Basen plant Easyjet, sein Angebot für Reisende von Österreich nach Italien auszuweiten. Thomas Haagensen, Europa-Verantwortlicher bei Easyjet, freut sich, durch die neue Direktverbindung mehr Optionen für Italienreisende schaffen zu können.

Flughafenwahl und Flugzeiten

Interessanterweise wird Easyjet den Flughafen Mailand-Linate anstatt des größeren Malpensa anfliegen. Dies bietet Passagieren den Vorteil, näher am Stadtzentrum von Mailand zu landen. Die Flüge werden täglich durchgeführt, mit Abflugzeiten von Mailand um 13:25 Uhr und Ankunft in Wien um 14:50 Uhr, sowie einem Rückflug, der um 15:25 Uhr in Wien startet und um 16:55 Uhr in Mailand ankommt. Zum Einsatz kommen moderne Airbus A320-Maschinen, die den Komfort der Passagiere gewährleisten.

Nach der Ankündigung neuer Urlaubsziele durch den Flughafen Salzburg, zieht der Wiener Flughafen nach. Julian Jäger vom Flughafen Wien hebt hervor, dass die langjährige Partnerschaft mit Easyjet nach vierjähriger Unterbrechung nun wieder aufgenommen wird. Diese erneute Zusammenarbeit soll dazu beitragen, den Flugreisenden eine Vielzahl an attraktiven Reisezielen anzubieten.