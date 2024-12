Amazon: Same-Day-Lieferung jetzt auch in Österreich

Amazon testet derzeit in Österreich einen Service, der in Deutschland bereits standardmäßig angeboten wird: Die Lieferung am selben Tag. Dieser neue Service könnte besonders für jene Kunden von Interesse sein, die dringend einen bestimmten Artikel benötigen, aber nicht die Zeit finden, ins Geschäft zu gehen.

Kostenlos für Prime-Mitglieder

Aktuell können Prime-Mitglieder in der Region Wien und Umgebung von diesem Angebot profitieren. Wie eine Unternehmenssprecherin erklärte, strebt Amazon an, Pakete am Bestelltag zwischen 18 und 22 Uhr an die Haustüren zu liefern. Die Verfügbarkeit dieser Option hängt allerdings stark vom Zeitpunkt der Bestellung und der Verfügbarkeit der Produkte ab. Wenn ein Artikel für die „Same Day Lieferung“ qualifiziert ist, erscheint dies in der Bestellübersicht des Kunden.

Bestellfenster und mögliche Expansion

Für den Erfolg der Lieferung am selben Tag ist das Einhalten eines bestimmten Bestellzeitraums entscheidend. Obwohl genaue Details noch fehlen, lässt sich vermuten, dass Bestellungen in der ersten Tageshälfte aufgegeben werden müssen, um die Lieferung bis zum Abend zu gewährleisten. Ob und wann dieser Service in weiteren Regionen Österreichs verfügbar sein wird, bleibt noch offen, da Amazon bisher keine konkreten Pläne zur Ausweitung des Services bekanntgegeben hat.

Diese Initiative könnte ein Schritt in Richtung größerer Flexibilität und Bequemlichkeit im E-Commerce in Österreich bedeuten, sofern der Testlauf erfolgreich verläuft und das Angebot erweitert wird.