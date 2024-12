Kurz vor den Parlamentswahlen im Kosovo haben Anschläge auf eine Polizeistation und einen bedeutenden Wasserkanal die Bevölkerung in Unruhe versetzt. Der Kanal ist nicht nur für die Trinkwasserversorgung essenziell, sondern dient auch der Kühlung zweier Kraftwerke. Diese Ereignisse tragen zur bereits angespannten Lage im Land bei.

Premierminister Kurti und die Anschuldigungen

Premierminister Albin Kurti macht Kriminalbanden mit Verbindungen nach Serbien für diese Angriffe verantwortlich und sieht darin erneute Versuche, das Land zu destabilisieren. Diese Ansicht teilt ein großer Teil der kosovarischen Bevölkerung, obwohl es auch skeptische Stimmen gibt, die den minimalen Schaden hinterfragen. Eine Bürgerin äußerte: „Wenn der Angriff so professionell war, warum führte er dann nur zu einem vierstündigen Stromausfall?“

Zudem wurden bei Razzien in serbisch-kosovarischen Haushalten russische Uniformteile und Munition gefunden, was die Zweifel an der offiziellen Version der Ereignisse verstärkt. Eine Beobachterin meint: „Es ist auffällig, dass diese Funde so kurz vor den Wahlen gemacht werden.“

Bereits im vergangenen Jahr hat sich die Lage mit dem Überfall von 30 Bewaffneten aus Serbien auf einen Polizisten und der Besetzung eines Klosters zugespitzt. Sowohl Serbien als auch der Kosovo ziehen aus diesen Vorkommnissen Schlüsse. Die Stabilität wird in hohem Maße durch die NATO-Mission KFOR gewährleistet. Über 5.000 Soldaten aus 29 Ländern, darunter 161 aus Österreich, arbeiten daran, eine Eskalation zu verhindern.

Österreichs Engagement und Herausforderungen

Seit dem Ende des Kosovokrieges 1999 ist das österreichische Bundesheer Teil der KFOR-Mission, um Spannungen zwischen den ethnischen Gruppen zu entschärfen. „Unser Einsatz ist von Bedeutung“, betonte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei einem Besuch im KFOR-Camp in der Hauptstadt. Die Mission umfasst Aufgaben von Transport über Infanterie bis hin zur Kampfmittelbeseitigung.

Leutnant Michael Schulz, Kommandant von 30 Soldaten, sieht in der Mission eine Chance, die Einheit der Truppe zu stärken. Da der österreichischen Armee Personal fehlt, müssen Soldaten des Jägerbataillons 25 und andere oft auf Auslandseinsätze geschickt werden. Tanner betont die Notwendigkeit, konkurrenzfähig zum privaten Sektor zu bleiben, und nennt die bevorstehende Pensionierungswelle als weitere Herausforderung.

Trotz der angespannten Situation zeigt sich Tanner zuversichtlich bezüglich der geplanten Nachrüstung des Heeres und eines parteiübergreifenden Konsenses. Dass es bis zu den Wahlen zu weiteren Spannungen kommen könnte, ist nicht auszuschließen, doch mit KFOR-Veteranen und motivierten jungen Soldaten wird ihren Auftrag gewissenhaft erfüllt.