Die wichtigsten Glücksregeln für Silvester

Es ist bekannt, dass es viele Rituale gibt, welche die Menschen an Silvester praktizieren.

Um Mitternacht sollte möglichst viel Lärm gemacht werden, nicht nur um zu feiern, sondern besonders um böse Geister zu vertreiben. Feuerwerke, Lärm und das Werfen von Feuerwerkskörpern sollen böse Geister vertreiben und Glück bringen. Dies ist ein traditioneller Brauch aus dem Altertum, mit dem böse Geister und Dämonen vertrieben werden sollen.

Es gibt mehrere „Neujahrsregeln“, die Sie befolgen sollten, wenn Sie das ganze Jahr über zufrieden und erfüllt sein möchten.

Liebsten küssen

Achten Sie darauf, um Mitternacht alle Ihre Liebsten zu küssen. Dies wird die enge und tiefe emotionale Bindung, die Sie zu ihnen haben, stärken, und so auch im kommenden Jahr Bestand haben.

Vorräte und Geld

Das neue Jahr sollte mit reichlich (auch etwas zu viel) Essen im Abstellraum und im Kühlschrank erwartet werden. Stecken Sie außerdem Geld in jede Geldbörse, die Sie zu Hause haben, insbesondere in diejenigen, die Sie regelmäßig verwenden. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme und ein Zeichen dafür, dass das nächste Jahr erfolgreich sein wird.

(FOTO: iStock/Milan Krasula)

Rechnungen und Schulden bezahlen

Bezahlen Sie alle Rechnungen vor den Feiertagen und erwarten Sie den 1. Januar “schuldenfrei”. Gleiches gilt für eventuelle Schulden gegenüber Geschäftspartnern.

Essen

Empfohlen wird Schweinefleisch und Kohl zu Silvester zu essen – basierend auf einem Volksglauben. Anders als die Kuh, die ein recht ruhiges Wesen ist und sich nicht viel bewegt, ist das Schwein ein dynamisches Tier. Daher wird angenommen, dass diejenigen, die an Silvester Schweinefleisch essen, im kommenden Jahr Erfolg haben werden.

(FOTO: iStock/ micristea)

Kleider

Es soll gut sein, an Silvester etwas Neues zu tragen, denn das bedeutet, dass Sie das nächste Silvester glücklich erwarten werden. Ebenso gelten rote Slips als Glücksbringer – denn sie symbolisieren Glück in der Liebe.

Arbeit

Erledigen Sie am ersten Tag des neuen Jahres eine kleine Arbeit, auch wenn es ein Feiertag ist. Dies symbolisiert, dass es im kommenden Jahr Arbeit geben wird.

Öffnen Sie die Türen und Fenster und machen Sie so viel Lärm wie möglich – die Türen und Fenster werden um Mitternacht geöffnet, damit das alte Jahr so ​​einfach wie möglich “abgeht” und dem neuen Platz macht. Mit Lärm vertreibt man böse Geister, daher sollte es so laut wie möglich sein.