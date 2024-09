Dieb hat Durst und durchbricht Gipswand in Hotel – Festnahme

Am Dienstag um 23 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein 32-jähriger Slowake in einem Hotel eine Gipskartonwand aufgebrochen haben soll. Sein Ziel war es, an die dort gelagerten Getränke zu gelangen.

Wien-Favoriten: Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Es stellte sich zudem heraus, dass gegen den 32-Jährigen ein bestehendes Aufenthaltsverbot für das österreichische Bundesgebiet vorliegt.

Während seiner Vernehmung äußerte er sich nicht zu den Vorwürfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.