Ein Ladendieb beißt Detektiv bei einer gescheiterten Flucht aus einem Wiener Supermarkt. Der 43-jährige Ukrainer wurde von einem Passanten gestoppt und später von der Polizei angezeigt.

Am 10. April rückten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Döbling zu einem Einkaufszentrum in Wien-Döbling aus. Anlass war ein gemeldeter Diebstahl in einem dort ansässigen Lebensmittelgeschäft. Der Verdächtige hatte versucht, durch einen Notausgang zu entkommen, nachdem ihn der Sicherheitsmitarbeiter zur Rede stellen wollte. „Der Ladendetektiv soll einen Mann beobachtet haben, wie dieser einige Lebensmittel in seinem Rucksack verstaute und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte“, erklärte die Polizei Wien in einer Presseausendung.

Flucht verhindert

Die Flucht des Mannes wurde jedoch durch das beherzte Eingreifen eines aufmerksamen Passanten vereitelt. Dieser erkannte die Situation und stellte sich dem Flüchtenden in den Weg. Im Verlauf der weiteren Auseinandersetzung biss der 43-jährige Ukrainer den Ladendetektiv und versuchte mehrfach, sich aus dem Griff zu befreien.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er anschließend auf freiem Fuß angezeigt.