Sensation: Dieses Balkanland wird zur Poker-Hauptstadt

Die Triton Super High Roller Serie lockt vom 13. bis 27. Mai die Poker-Elite nach Montenegro. Mit Buy-ins bis 200.000 Euro und dem exklusiven Einladungsturnier verspricht das Event Hochspannung.

Die Pokerszene blickt gespannt nach Montenegro, wo vom 13. bis 27. Mai die nächste Ausgabe der prestigeträchtigen Triton Super High Roller Serie im Maestral Resort & Casino über die Bühne geht. Das Turnierpaket umfasst 17 Events mit Startgeldern zwischen 25.000 und 200.000 Euro – ein Eldorado für die Elite der internationalen Pokerszene. Als besonderes Highlight kehrt das 200.000-Dollar-Einladungsturnier zurück. Bei diesem speziellen Format dürfen ausgewählte Amateure einen Profi einladen. Nach getrennten Vorrunden am ersten Tag werden die Felder ab Tag zwei durchgemischt. Dass dabei Sensationen möglich sind, bewies die letztjährige Triton-Ausgabe in Monte-Carlo eindrucksvoll.

Mit voller Kaderstärke reist die Pokercode-Mannschaft (Poker-Trainingsunternehmen) um den deutschen Ausnahmespieler Fedor Holz (31) an. Bereits beim Saisonauftakt im Februar in Jeju, einer Insel in Südkorea, brillierte das Team und sicherte sich Preisgelder von über 4 Millionen Euro. In Montenegro peilt die Truppe erneut Spitzenplatzierungen an. Als Favoriten gelten besonders die österreichischen Squadmitglieder Samuel Mullur, Mario Mosböck, Matthias Eibinger und Roland Rokita. Auch das deutsche Nachwuchstalent Tom Fuchs sowie Teamkapitän Holz selbst haben die Trophäen fest im Visier.

Überraschungscoup Korzinin

Der historische Überraschungscoup des letzten Jahres gelang dem zuvor völlig unbekannten Esten Vladimir „Gambledore“ Korzinin. Im prestigeträchtigen Einladungsturnier sicherte er sich sensationell den zweiten Platz hinter Pokerlegende Patrik Antonius und kassierte über 3 Millionen Euro. Mit weiteren Erfolgen während der Serie verließ er Monte-Carlo mit einem Gesamtgewinn von mehr als 7 Millionen Euro. Eine solche Erfolgsgeschichte ist im modernen Hochleistungspoker, wo die Profis auf extrem hohem Niveau agieren, zur Seltenheit geworden.

Dennoch könnte auch in Montenegro ein Überraschungssieger die Szene aufmischen.

Weitere Turniere

Als Randnotiz: Auf der Plattform GGPoker (Online-Pokerseite) laufen aktuell die täglichen Qualifikationsturniere für die 3. Raab Pokernacht mit dem Online-Finale am 5. Mai. Bei der letzten Ausgabe konnte sich der Wildcard-Gewinner den Titel und 50.000 Euro Preisgeld sichern.

