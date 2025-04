Teenager wurde mit Elektroschocker attackiert

Brutaler Übergriff auf iranischen Jugendlichen erschüttert Kufstein. In der Tiroler Stadt wurde ein 14-Jähriger von vier Personen mit Elektroschockern attackiert und schwer verletzt.

In der Tiroler Stadt Kufstein ereignete sich am Donnerstagnachmittag, dem 10. April 2025, ein brutaler Übergriff auf einen Jugendlichen aus dem Iran. Der erst 14-jährige Bub fiel im Stadtgebiet Fischergries einer Gruppe von vier Personen zum Opfer. Die Angreifer, allesamt im jugendlichen oder jungen Erwachsenenalter, setzten bei ihrer Attacke einen Elektroschocker ein und misshandelten ihr Opfer auch dann noch, als dieses bereits wehrlos am Boden lag.

Bei dem Gewaltakt erlitt der Jugendliche erhebliche Verletzungen. Umgehend wurde die örtliche Polizei verständigt. Die schnell eingetroffenen Ersthelfer versorgten den Jungen noch am Tatort und nur kurze Zeit später erfolgte der Transport ins nahegelegene Krankenhaus.