Diese 4 Sternzeichen haben am Freitag, den 13. viel Glück

Freitag, der 13., ein Datum, das in vielen Kulturen als Unglückstag gilt, schürt bei vielen Menschen Furcht und Aberglauben. Es ist ein Tag, an dem viele von uns zögern, wichtige Entscheidungen zu treffen oder bedeutsame Termine zu vereinbaren. Doch für vier bestimmte Sternzeichen könnte dieser vermeintlich unheilvolle Tag eine Welle des Glücks mit sich bringen.

Fische

Fische, bekannt für ihren Hang zur Fantasie, lassen sich nicht von den düsteren Vorhersagen zu Freitag, dem 13., einschüchtern. Sie tauchen gerne in die Welt der Romane ein, in denen manchmal auch die vermeintlichen Schurken die Helden sein können. Diese Perspektive lässt sie auch den Freitag, den 13., mit positiver Einstellung angehen. Und wie es so schön heißt: Wer kein Unglück erwartet, dem widerfährt es auch nicht.

Krebs

Wenn der Familienfrieden ins Wanken gerät, nur weil ein Freitag auf den 13. fällt, ist der Krebs der Fels in der Brandung. Mit seiner empathischen Natur beruhigt er seine Lieben und nimmt ihnen die Angst vor dem ominösen Datum. Seine Belohnung könnte ein überraschender Sonntagsbrunch sein, ein Zeichen der Dankbarkeit seiner Familie.

Wassermann

Der Wassermann, bekannt für seine Individualität, lässt sich auch von einem Freitag, dem 13., nicht von seinem Kurs abbringen. Während andere möglicherweise einen Urlaubstag einreichen, um sicherzugehen, nutzt der Wassermann diesen Tag, um neue Projekte zu starten. Sein Mut wird oft belohnt, denn er macht an einem Tag Boden gut, an dem andere eher zurückhaltend agieren.

Jungfrau

Die Jungfrau hingegen lässt sich von der allgemeinen Hysterie um den Freitag, den 13., nicht beeindrucken. Sie erledigt ihre Arbeit mit der gewohnten Präzision und nutzt die Abwesenheit ängstlicher Kollegen, um sich hervorzutun. Ihre rationale Herangehensweise könnte dazu führen, dass endlich ein Vorgesetzter auf ihre außergewöhnliche Leistung aufmerksam wird.