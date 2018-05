Zagreber Straßenkunst zeigt Verbindung zwischen Kunst und Natur (Fotos)

Ein Zagreber Künstler integriert Kunst mit der Natur – das Ergebnis lässt sich sehen. Die Innenstadt schmückt sich mit Wandgemälden, die der kroatischen Hauptstadt eine neue Komposition verleihen.

Zagreb ist mit Graffiti vertraut, wie die Wände der Innenstadt bestätigen. Nun aber zieren Wandgemälde die kroatische Hauptstadt und verleihen ihr einen besonderen Charme.

Der Zagreber Künstler, Boris Bare, integriert mit seinen Werken Kunst mit der Natur. Er nutze das wachsende Interesse an Street Art in seiner Heimat, als eine Marketingstrategie, um auf die bevorstehende Blumenmesse „Floraart“ aufmerksam zu machen.

Dazu nutzte Bare beispielsweise Baumkronen als prächtige Frisuren für Gesichter, die er an Hausmauern zeichnete. „Ich habe so etwas zuvor noch nie gemacht, deshalb bin ich sehr zufrieden. Es ist interessant zu sehen was passiert, wenn man Kunst und Pflanzen verbindet“, so Bare.

