Diese Balkan-Hits haben wir bisher immer falsch gesungen!

Haben Sie jemals einen Songtext falsch verstanden und ihn dann falsch gesungen? Sie sind nicht allein! Dieses Phänomen ist besonders häufig bei Liedern aus dem ehemaligen Jugoslawien zu beobachten.

Es ist ein weit verbreitetes Phänomen, dass Menschen Texte beliebter Lieder missverstehen und sie folglich falsch mitsingen. Dies passiert besonders häufig bei Liedern in Fremdsprachen, doch auch in Liedern der eigenen Sprache kommt es vor, dass die genauen Worte der Sänger missverstanden oder manche Zeilen als unklar empfunden werden.

Ein Hauptgrund für das häufige Missverstehen von Liedtexten durch das Publikum liegt in der Geschwindigkeit der Liedvorträge sowie, vielleicht noch entscheidender, in der mangelnden Deutlichkeit der Aussprache der Interpreten.

Ein markantes Beispiel für solche Missverständnisse ist der Hit „Gde si u ovom glupom hotelu“ der Gruppe „Riblja Corba“. Hier versteht das Publikum häufig den Vers „ko dim, ko papirni zmajevi“ falsch als „gorim ko papirni zmajevi“.

Ein weiteres Beispiel ist der bekannte Song „Jugoslovenka“ von Lepa Brena, der eine ganze Ära und ein Land geprägt hat. Bei Konzerten und Auftritten ist oft zu beobachten, dass Fans fälschlicherweise „sestra mi je duša slovenska“ anstatt des korrekten „setna mi je duša slovenska“ singen.

Dutzende weitere Beispiele

Oliver Mandic, der in den 1980er Jahren seinen Höhepunkt an Popularität erreichte, hinterließ mit seinen Liedern einen bleibenden Eindruck in der Musikwelt. In seinem Song „Odlazim, a volim te“ singen viele Menschen den Text falsch. Statt des korrekten „dođavola sve, dođavola sav bol“ hört man oft „dođavola sve, dođavola sa mnom, odlazim, a volim te“.

Dies sind nur einige Beispiele aus der Volks- und Unterhaltungsmusik, die das Publikum mit geändertem Text singt. Wenn wir die um uns herum ein wenig besser zuhören würden, könnten wir sicherlich noch Dutzende Beispiele für falsch gesungene Verse finden.