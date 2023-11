So lebt Jana in ihrem 16 Hektar großen Schloss

Die serbische Sängerin Jana Todorovic, auch bekannt als „Königin des Trinkgeldes“, lebt in einem beeindruckenden Anwesen in Postbauer-Heng, nahe Nürnberg. Ihr luxuriöses Heim, ein Schloss im Barockstil mit Renaissance-Elementen, wird auf einen Wert von mehreren zehn Millionen Euro geschätzt.

Jana Todorovic ist nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, sondern auch die Besitzerin eines beeindruckenden Anwesens. Bekannt als „Königin des Trinkgeldes“, hat sie sich einen Namen in der Musikindustrie gemacht und lebt in einem luxuriösen Schloss in Postbauer-Heng, nahe Nürnberg.

Das Schloss, das den Namen Kago Todorovic trägt, ist ein prächtiges Gebäude im Barockstil mit einer Note der Renaissance. Es verfügt über mehrere Türme, die ihm einen besonderen Reiz verleihen. Hinter einem großen schwarzen Zaun erstreckt sich ein geräumiger Hof, ein See und das große weiße Schloss mit blauen Kuppeln.

Im Inneren des Schlosses erwartet die Besucher eine märchenhafte Atmosphäre. Riesige Flure führen zu einer Terrasse mit Blick auf den See. Teure Kristalllüster, goldene Vorhänge und Gipsdekorationen mit Vergoldung und speziellen Mustern schmücken die Räume. Das Schloss verfügt zudem über mehrere Schlafzimmer.

Einblick in ihr Leben

Das Anwesen wurde vor fünf Jahren vom Schwiegervater der Sängerin, Sveta Todorovic, erworben und erstreckt sich über ein Grundstück von 16 Hektar. Die Umgebung des Schlosses wird von einem See, einem Nebenhaus, einem großen Park und einem speziellen Bereich für Tiere geschmückt.

Jana Todorovic hat mehrere Fotos von diesem prächtigen Gebäude veröffentlicht und es ist kein Geheimnis, dass sie dort auch das Video für den Song „Još sam tvoja“ gedreht hat.

Mit der Veröffentlichung des Videos hat sie die Welt in das Innere ihrer luxuriösen Immobilie eingeladen und einen Einblick in ihr Leben gewährt.