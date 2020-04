Diese gesunden Gerichte lieben Kinder

Stress? Home Office? Lust auf ein schnelles und gesundes Essen? KOSMO hat die perfekten Rezepte die auch Kinder lieben.

Obwohl die Einschränkungen immer mehr gelockert werden, sind viele an ihre Wohnung gebunden. Besonders Eltern sind in dieser Zeit gefordert und überlastet. Was also tun wenn das Home Office nervt und die Schule von zu Hause aus stattfindet?

Diese Rezepte zaubern nicht nur eine schnelle Mahlzeit, sondern auch lächelnde Kindergesichter ins Haus.

Rahmkohlrabi mit Penne

Drei Kohlrabis schälen und in Streifen schneiden. Diese dann in 1 Liter Salzwasser 5 Minuten lang kochen und anschließend abtropfen. Die Blätter zuvor abpflücken, waschen und kleinschneiden.

Nebenbei die Nudeln nach Packungshinweis kochen.

In einem Topf 1 Esslöffel Butter schmelzen und 1 Esslöffel Mehl einrühren. Kurz anschwitzen und mit etwas Kohlrabi-Wasser angießen. Rühren nicht vergessen. 200 ml Obers mit einrühren und auf kleiner Flamme, kurz köcheln lassen. Kohlrabi unterrühren und mit Salz und Muskat abschmecken.

Mit den gekochten Penne servieren.

Spaghetti mit Pesto und Zucchini

120g Spaghetti nach Packungshinweis kochen.

Nebenbei 1 mittlere Zucchini in Würfel schneiden und in den Ofen, für 15 Minuten bei 180 Grad schieben. Diese anschließend mit den Nudeln und 1 Esslöffel Pesto verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Caprese-Brötchen

Ein frisches Baguette oder Ciabatta kurz im Ofen bei 150 Grad aufwärmen. In der Zwischenzeit Mozarella und Tomaten in Scheiben schneiden.

Das warme Brot aus dem Ofen holen und in Scheiben schneiden. Mit dem Käse und den Tomaten belegen, anschließend etwas Basilikum, Olivenöl und Salz drüber.