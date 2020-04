Frauen mit dieser Eigenschaft lernen häufiger die Liebe ihres Lebens kennen

In den meisten Fällen sind Frauen es gewohnt, bzw. warten darauf, dass Männer den ersten Schritt machen. Allerdings zeigen Studien, dass Eigeninitiative viel häufiger zum Glück führt.

Wie die Partnerbörse „OkCupid“ veröffentlichte, sei es endlich an der Zeit, dass Frauen den ersten Schritt machen und die Sache selbst in die Hand nehmen. Einer der Hauptgründe dafür, ist die Tatsache, dass man so viel weniger Zeit mit dem Warten auf den Richtigen verplempert.

Qualität > Quantität

Auch wenn Statistiken zeigen, dass Männer eindeutig mehr erste Nachrichten an Unbekannte via diverser Online-Plattformen verschicken, so zeigen die Zahlen jedoch auch, dass Frauen, insofern sie selbst zu tippen beginnen, viel größeren Erfolg haben.

Während Frauen, egal wie viele Nachrichten sie täglich erhalten, prozentuell gesehen immer gleich viele Antworten schicken, so ist das bei Männern genau umgekehrt. Umso mehr sie angeschrieben werden, desto mehr schreiben sie auch selbst. Den Studienergebnissen zufolge, haben Frauen eine zweieinhalbfach höhere Chance, mit dem Mann auch wirklich in Kontakt zu treten, insofern sie die erste Message schicken.

Partner fürs Leben wahrscheinlicher

Mit der Eigeninitiative haben Frauen auch die Möglichkeit, auszuwählen, mit welchem Mann sie überhaupt schreiben möchten. Daher steigt logischerweise auch die Chance, dass er ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht. Und somit ist auch die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie Liebe ihres Lebens kennenlernen.