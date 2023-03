Diese kroatischen Städte sind ganz weit oben

Zagreb und Koprivnica, zwei Städte in Kroatien, haben es auf die Liste des Happy City Index geschafft. Das Londoner Institut für Lebensqualität bewertete 24 Parameter, die die Lebensqualität und das Glücksempfinden der Einwohner beeinflussen, in fünf Kategorien: Bürger, Verwaltung, Umwelt, Wirtschaft und Mobilität.

Die Städte wurden am Ende in drei Gruppen – Gold, Silber und Bronze – eingeteilt. Zagreb belegte den 138. Platz in der Bronzegruppe und Koprivnica den 164. Platz. Zagreb war in der Liste vor Städten wie Lissabon, Warschau, Istanbul, Budapest und Athen platziert, während Koprivnica eine höhere Platzierung erreichte als Monaco, Rio de Janeiro und Mexiko-City.

Die Forscher analysierten auch 24 Wirkungsbereiche, einschließlich des Bildungssystems, des BIP, der Produktivität, der Verfügbarkeit von E-Services und des Zugangs zu grünen Flächen, um die glücklichsten Städte der Welt zu ermitteln.

Die ersten fünf Plätze gingen an Aarhus in Dänemark, New York, Vancouver, Zürich und Genf.

Wien belegte den 49. Platz in der Silberkategorie, Ljubljana den 122. Platz in der Bronzegruppe, Budapest den 162. Platz und Podgorica den 199. Platz in der Bronzegruppe.