Diese Lebensmittel haben noch mehr Kohlenhydrate als Brot!

Während die meisten stets glauben, dass Brot die absolute Kohlenhydrat-Bombe ist, sind es in Wahrheit andere vermeintlich gesunde Lebensmittel, die weitaus mehr davon enthalten.

Fakt ist: Der Körper ist auf gesunde Fette angewiesen, damit er wichtige Stoffwechselprozesse durchführen kann. Leider wurden Kohlenhydrate bei Gesundheitsfanatikern als allgemeiner Feind abgestempelt.

Vor allem das Brot genießt seither einen schlechten Ruf, dabei ist der Körper auf die Energie aus Kohlenhydraten angewiesen. So braucht der Mensch vor allem morgens ein bestimmtes Maß an Kohlenhydraten, um mit ausreichend Kraft versorgt zu sein.

Vor allem komplexe Kohlenhydrate aus Vollkorn und Gemüse halten uns lange satt und verhindern Heißhungerattacken. Stattdessen sind es also andere Lebensmittel die voller Kohlehydrate sind…Wir sagen dir auch welche:

Trockenfrüchte

Rosinen, Datteln und Co. sind voller Zucker! Leider sind Dinge wie diese in fast jedem Müsli enthalten – sogar in den vermeintlich gesunden. 100 Gramm Datteln, was in etwa zehn Stück entspricht, haben 66 Gramm Kohlenhydrate.

