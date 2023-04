Diese Mitarbeiter bekommen 1.000 Euro Prämie

Der Wiener Gesundheitsverbund hat ein neues Bonussystem eingeführt. Mitarbeiter haben nun die Möglichkeit, eine Prämie von 1.000 Euro zu erhalten, wenn sie erfolgreich neue Kollegen für das Unternehmen werben. Dieser Bonus wird ausgezahlt, wenn der oder die Neugeworbene mindestens sechs Monate im Unternehmen arbeitet.

Die anhaltende Corona-Pandemie stellt das Krankenhauspersonal in Österreich vor enorme Herausforderungen. Die Mitarbeiter arbeiten seit Monaten an der Belastungsgrenze und die Personal-Engpässe nehmen immer weiter zu. Die Folgen sind spürbar: Operationen müssen verschoben werden und Betten am Gang gehören inzwischen zum Alltag, insbesondere in Wien. Patienten müssen oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen und das Gesundheitssystem stößt an seine Grenzen.

Der Wiener Gesundheitsverbund will dem anhaltenden Fachkräftemangel im Gesundheitswesen entgegenwirken und hat dazu einen neuen Bonus eingeführt. Mitarbeiter sollen nun mit 1.000 Euro belohnt werden, wenn sie Bekannte als neue Mitarbeiter anwerben. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, den zunehmenden Personal-Engpässen im Gesundheitswesen entgegenzuwirken und die Versorgung der Patienten sicherzustellen. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Belastungen für das Krankenhauspersonal sind Operationen oft verschoben worden, und Betten am Gang und lange Wartezeiten gehören in vielen Fällen zum Alltag in Wien.

Anwerbebonus

„Nach Klärung letzter organisatorischer Fragen startet nun der Anwerbebonus für Mitarbeiter*innen. Diese erhalten ab sofort eine Leistungsprämie von 1.000 Euro für erfolgreich angeworbene Bekannte“, so das Wiener Gesundheitsverbund.

Insgesamt acht Wiener Kliniken, neun Pflegehäuser und Ausbildungseinrichtungen betreibt der WIGEV. Um den Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sucht das Unternehmen derzeit Ärzte sowie Personal für die Pflege und die Verwaltung.

Damit Mitarbeiter des Wiener Gesundheitsverbunds den Bonus erhalten können, müssen sie die Empfehlung bereits zum Zeitpunkt der Bewerbung weitergeben. Wird die empfohlene Person eingestellt und arbeitet sechs Monate lang im Unternehmen, wird die Prämie in Höhe von 1.000 Euro steuerbegünstigt mit dem Gehalt ausbezahlt.

„Wir freuen uns, dass wir nun mit dem Anwerbe-Bonus starten können. Unsere Mitarbeiterinnen sind unsere authentischsten Fürsprecherinnen. Sie kennen den Wiener Gesundheitsverbund am besten und wissen auch am besten, wer zu uns passt“, erklärt Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb.

Durch die Einführung des Anwerbebonus hofft der WIGEV auf eine positive Resonanz und langfristige Bindung der Mitarbeiter.