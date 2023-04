Diese Zuschüsse und Boni werden im April ausbezahlt!

Im April werden verschiedene Zuschüsse und Boni ausgezahlt. Einige Bundesländer bieten auch die Möglichkeit, weitere Zahlungen zu beantragen. Niederösterreich hat kürzlich die Einzelheiten zum neuen Heiz- und Wohnkostenzuschuss bekannt gegeben, der 150 Euro beträgt. In Wien erhalten Haushalte einen zusätzlichen Energiebonus von 200 Euro, während in Salzburg sogar 300 Euro extra überwiesen werden.

Am Dienstag hat die Landesregierung in Niederösterreich einen neuen Heiz- und Wohnkostenzuschuss vorgestellt, der 150 Euro beträgt. Im Gegensatz zum bisherigen Heizkostenzuschuss kann dieser Zuschuss separat beantragt werden. Ab dem 19. April bis zum Ende des Monats Juni 2023 kann der Antrag auf der Website des Landes Niederösterreich gestellt werden. Insgesamt stehen 85 Millionen Euro für diesen Zuschuss zur Verfügung.

Um für den neuen Zuschuss in Frage zu kommen, müssen bestimmte Einkommensgrenzen eingehalten werden. Ein Ein-Personen-Haushalt darf dabei maximal ein Bruttoeinkommen von 40.000 Euro pro Jahr haben. Für Mehr-Personen-Haushalte liegt die Einkommensgrenze bei einem maximalen Bruttoeinkommen von 100.000 Euro pro Jahr.

Neue Heiz- und Wohnkostenzuschuss in Niederösterreich

Der neue Heiz- und Wohnkostenzuschuss in Niederösterreich soll insbesondere Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Dadurch sollen etwa zwei Drittel aller Haushalte in Niederösterreich von dem Zuschuss profitieren können. Die Größe des Wohnraums spielt bei der Zuschussgewährung keine Rolle. Ein Ein-Personen-Haushalt kann einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 150 Euro erhalten. Bei Mehr-Personen-Haushalten gibt es zusätzlich zu den 150 Euro nochmals 50 Euro pro weitere Person, die dort hauptgemeldet ist.

200-Euro-Energiebonus in Wien

Ab dieser Woche können sich alle Wiener Haushalte, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, über einen neuen Bonus in Höhe von 200 Euro freuen. Davon profitieren rund 650.000 Haushalte in Wien.

Ab dem 11. April werden 550.000 Haushalte von der automatischen Auszahlung des Wiener Energiebonus in Höhe von 200 Euro profitieren. Die Stadt Wien hat alle betroffenen Haushalte bereits per Post darüber informiert.

Für weitere 100.000 Haushalte, einschließlich jener, die im vergangenen Jahr nach Wien gezogen sind, besteht ebenfalls die Möglichkeit, den Bonus zu erhalten. Diese Haushalte müssen einen neuen Antrag stellen, der ab dem 17. April möglich sein wird.

Heiz- und Wohnkostenzuschuss in Salzburg verdoppelt

Der Wohn- und Heizkostenzuschuss in Salzburg wurde von 300 Euro auf insgesamt 600 Euro erhöht. Die Auszahlung des erhöhten Betrags erfolgt automatisch.

Die Einkommensgrenzen für den Zuschuss in Salzburg betragen maximal 1.300 Euro netto pro Monat für Ein-Personen-Haushalte und 1.700 Euro netto pro Monat für Zwei-Personen-Haushalte. Für jede weitere Person im Haushalt erhöht sich der Betrag um 580 Euro und für jedes Kind um 360 Euro pro Monat.