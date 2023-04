Nach Reno ist jetzt diese Designer-Schuhhandelskette Pleite

Dominici ist seit vielen Jahrzehnten eine bekannte Marke für Schuhe, Taschen und Accessoires. Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband AKV betrifft die Insolvenz des Unternehmens 76 Gläubiger mit Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 728.000 Euro sowie 12 Mitarbeiter.

Großer Schock nach Reno ist auch Dominici insolvent. „Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Schließung des langjährigen Betriebsstandortes Singerstraße gesehen“, so AKV. Um Kosten zu reduzieren, wurde bereits ein weiterer Standort in den Ringstraßen-Galerien geschlossen.

Außerdem wird berichtet, dass die Insolvenz auch durch Umsatzausfälle aufgrund der Corona-Lockdowns ausgelöst wurde. Die Antragstellerin hat sich daher auf den Onlinehandel konzentriert und plant, auch in Zukunft ausschließlich als Online-Handel fortzufahren.

Um den Sanierungsplan von Dominici zu finanzieren, soll unter anderem der Standort in der Spiegelgasse 12 geschlossen werden. Darüber hinaus plant das Unternehmen den Verkauf eines Teils des Warenlagers, welches einen Gesamtwert von 300.000 Euro hat. Auch der Fokus auf das Online-Geschäft soll dabei helfen, die finanzielle Lage zu verbessern.