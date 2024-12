Diese Mitarbeiter bekommen neben Gehaltserhöhung ein zuständliches Plus

dm drogerie markt erhöht die Einkommen der Mitarbeitenden über das Ergebnis der Kollektivvertragsverhandlungen im Handel. Statt der festgelegten Erhöhung von 3,3 Prozent auf KV-Gehalt bekommen die dm Mitarbeitenden ab 1. Jänner mindestens 3,8 Prozent mehr auf die Ist-Gehälter. Für Mitarbeitende mit geringeren Einkommen und Lehrlinge gibt es darüber hinaus ein zusätzliches Gehalts-Plus.

Im Rahmen der Kollektivvertragsverhandlungen im Handel haben sich die Sozialpartner auf einen Zwei-Jahresabschluss geeinigt. Für das Jahr 2025 wurde eine Erhöhung von 3,3 Prozent auf die KV-Mindestgehälter vereinbart. Die Erhöhung bei dm wird hingegen bei mindestens 3,8 Prozent liegen und zudem nicht nur auf die KV-Mindestgehälter angerechnet, sondern auf die vollen Ist-Gehälter der dm Mitarbeitenden.

„Der KV-Abschluss nimmt Rücksicht auf die Situation einzelner Händler, die aktuell vor Herausforderungen stehen. In anspruchsvollen Zeiten der Inflation hat dm alle Hebel in Bewegung gesetzt, gegen diese anzukämpfen. Dies ist uns Dank des Engagements unserer Mitarbeiter gelungen. Da diese Anstrengungen von den Kunden belohnt wurden, sind wir in der Lage die Gehälter bei dm über den Handels-KV hinaus zu erhöhen“, freut sich dm Geschäftsführer Harald Bauer.

Extra-Erhöhung

Außerdem ermöglicht dm für die Mitarbeitenden mit geringeren Einkommen und für Lehrlinge eine zusätzliche Gehaltserhöhung: Alle Einkommen unter 2.600 Euro brutto werden anstatt der 3,8 Prozent um 4,8 Prozent erhöht. Auch das Lehrlingseinkommen bei dm wird teilweise deutlich über dem Kollektivvertrag angehoben. Im ersten Lehrjahr steigt das Einkommen um 11,6 Prozent, im zweiten und dritten Lehrjahr um jeweils 4,4 Prozent.

Arbeit anders leben

Neben der Entlohnung, die über dem geltenden Kollektivvertrag liegt, gestaltet dm mittels zusätzlicher Benefits ein attraktives Gesamtpaket für die Mitarbeitenden. Nicht nur Einkommensmöglichkeiten bieten, sondern ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich Mitarbeitende persönlich wie auch fachlich einbringen und weiterentwickeln können, lautet das Ziel. Dazu gehören unter anderem ein wertschätzendes, dialogisches Miteinander genauso wie ein innovatives Ausbildungsprogramm, ein breites Kursangebot und Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt bei dm schon lange eine wichtige Rolle. Mit vielfältigen Arbeitszeitmodellen und Angeboten sollen die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um berufliche und private Anforderungen in Einklang zu bringen.