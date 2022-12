Diese Name wurden in 2022 am häufigsten „gegoogelt“

Die Internet-Suchmaschine Google hat den Jahresbericht der weltweit am häufigsten gesuchten Begriffe veröffentlicht, während der Bericht über die Interessen nach Ländern noch nicht veröffentlicht wurde.

Das Internet-Videospiel Wordle, das der walisische Software-Ingenieur Josh Wardle als Geschenk für seine Partnerin entwickelt hat, ist der meistgesuchte Begriff bei Google im Jahr 2022. In der gleichen Kategorie ist ein Sportereignis das zweite auf der Liste– das Halbfinalspiel zwischen Indien und England beim T20 Cricket World Cup für Männer, das am 10. November stattfand, und das dritte ist die Ukraine.

In der Kategorie „News“ dominierte der Krieg in der Ukraine, Platz zwei belegte der Tod von Queen Elizabeth II. Auf Platz drei waren die Wahlen zum Senat und Repräsentantenhaus in den Vereinigten Staaten von Amerika.

In der Kategorie „Personen und Schauspieler“ wurde Johnny Depp, der mit seiner Ex-Frau Amber Heard vor Gericht stand, in dieser Internet-Suchmaschine am häufigsten gesucht. Schauspieler Will Smith, der nach der Oscar-Verleihung für die Ohrfeige von Chris Rock im Rampenlicht stand, belegte den zweiten Platz, während Depps Ex-Frau Amber Heard den dritten Platz belegte.

Novak Djokovic belegte den ersten Platz in der Kategorie Sportler, gefolgt von Rafael Nadal und Serena Williams.

Die Kategorie Filme wird von Thor: Love and Thunder angeführt, gefolgt von Black Adam auf dem zweiten Platz und dem legendären Top Gun: Maverick auf dem dritten Platz.

Das meistgesuchte Lied bei Google im Jahr 2022 war Pasoori, geschrieben von den pakistanischen Sängern Shae Gil und Ali Sethi – die Popularität stieg massiv nach der Folge in der Disney Plus-Sendung Miss Marvel. Begleitet wird es vom Song der koreanischen Band BTS Butter.

Zusätzlich zu den Genannten veröffentlichte Google auch Suchergebnisse in anderen Kategorien, wie die beliebtesten Haustiere (Top Pets), Zimmerpflanzen (Top Houseplants), Rezepte (Top Recipes) usw.