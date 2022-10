Diese Sängerin ist neben Lepa Brena, Ceca & Dragana eine Estrada-Millionärin

Auf der weltberühmten Website Celebrity Net Worth sind Daten darüber zu finden, wie hoch das Vermögen berühmter Persönlichkeiten geschätzt wird und wer somit die reichsten Menschen sind.

Die reichste unter den Estrada-Diven ist Dragana Mirkovic, deren Vermögen auf bis zu 102 Millionen Euro geschätzt wird.

Direkt hinter Dragana steht Svetlana Ceca Raznatovic, mit einem Vermögen von 81 Millionen Euro.

Obwohl viele denken würden, dass einer der größten Stars in dieser Region, Lepa Brena, ihnen ebenbürtig ist, ist es nicht so. Brena hat ein Vermögen von „nur“ 25 Millionen Euro, was deutlich weniger ist als das, was Jelena Karleusa in ihrem Besitz hat. Der Wert von Jelenas Vermögen beträgt nämlich laut der oben genannten Website 41 Millionen Euro.

Karleusa gehört damit zu unseren reichsten Sängerinnen, und weit hinter ihr liegt Severina, die fünf Millionen Euro „wert ist“.