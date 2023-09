Diese Schönheit war die Ex-Frau von Nedeljko Bajic Baja (VIDEO)

Nedeljko Bajic Baja, der serbische Pop-Sänger, ist bekannt für seine Diskretion, wenn es um sein Privatleben geht. Doch seine Ehe und Scheidung mit der 19 Jahre jüngeren Ivana, die Hauptdarstellerin in seinem Musikvideo, haben in der serbischen Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt.

Baja und Ivana trafen sich bei den Dreharbeiten zum Musikvideo für den Song „Mokra do koze“. Nur wenige Monate später heiratete das Paar und bekam zwei Kinder, Sohn Marko und Tochter Milica. Die Familie lebte harmonisch zusammen, bis vor vier Jahren Probleme auftraten, die schließlich zur Trennung führten.

Scheidung

Im Jahr 2018 setzte das Paar einen Schlusspunkt unter ihre Ehe. Bajas Ex-Frau, die genau wie er ihr Leben fern von neugierigen Blicken führen wollte, hat dies auch erfolgreich umgesetzt. Trotz der Trennung hat Ivana dem Sänger zwei Kinder geschenkt, Sohn Marko und Tochter Milica.

Baja, der für seine Diskretion bekannt ist, hat seine Heirat und Scheidung lange Zeit vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten. Doch im Jahr 2013 kamen Informationen an die Öffentlichkeit, dass Baja in einer glücklichen Beziehung mit Ivana war.