Diese Sternzeichen erwartet 2020 noch eine Überraschung

Für sie wird das restliche Jahr turbulent und voller neuer Erlebnisse – aufgrund einer entscheidenden Wende.

Glück ist immer eine Sache der Einstellung und fängt somit in unserem Inneren an. Die Sterne und der Mond beeinflussen unser Wohlbefinden und damit auch oft unsere Entscheidungen, die in manchen Fällen zu unerwarteten Wendungen führen… wie bei diesen Sternzeichen.

STIER

Der Stier wird in Sachen Liebe und Zuneigung etwas vom Pech verfolgt und auch die erste Hälfte des Jahres entpuppt sich als eher kompliziert. In diesem Punkt wird sich in den kommenden Monaten jedoch ein schwerer Knoten lösen und Freundschaften sowie familiäre Verhältnisse werden inniger und harmonischer. Auch in Sachen Liebe zeigt sich ein Funke Leidenschaft, der durch ihre neue Aura angezogen wird.

LÖWE

Die letzten Monate waren hart für sie und sie mussten viel einstecken. Ausgelaugt und geplagt von den Umständen fielen sie zu Boden, doch nun hebt der Löwe sein stolzes Haupt. Ihre Sinne werden geschärft und sie erhalten große Kraft vom Herrscherplaneten Sonne, die sie zu einem Kurswechsel verleitet. Bis Ende des Jahres wartet ein großer Karrieredurchbruch auf sie!

FISCH

Das Auf und Ab der letzten Zeit brachte Zweifel und innere Konflikte in ihr Leben. Sie kämpfen gegen sich selbst und haben den Drag nach Veränderung – und sie kommt. Sie stehen kurz vor dem totalen Umbruch und das wird ihr Selbstvertrauen stärken. Sie werden in ihrem Charakter eine neue Facette entdecken, die ihr weiteres Leben stark beeinflussen wird.