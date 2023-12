Diese Supermärkte haben zu Weihnachten offen!

Hier könnt ihr für Weihnachten einkaufen, sei es für die letzten Geschenke oder die Zutaten für das Weihnachtsessen.

Die Geschenke fehlen noch? Es fehlen noch Lebensmittel für das Abendessen? Der Weihnachtsbaum steht noch nicht zu Hause? In Wien gibt es an Heiligabend, dem 24. Dezember, und an Weihnachten noch verschiedene Möglichkeiten zum Einkaufen. Länger offen haben in Wien die Billas.

Während der Weihnachtszeit sind die Filialen der Supermarktketten Spar, Eurospar, und Interspar, Hofer, Penny und Lidl geschlossen. Einige Billa-Filialen haben unterschiedliche Öffnungszeiten und sind dementsprechend zu bestimmten Zeiten geöffnet – dazu finden Sie weitere Details in der Auflistung.

1010 WIEN, NEUER MARKT 17 / Herrnhuterhaus

Sonntag, 24.12.: 08:00-13:00

Montag, 25.12.: geschlossen

Dienstag, 26.12.: 10:00‐20:00

1020 WIEN, PRATERSTERN

Sonntag, 24.12.: 06:00‐13:00

Montag, 25.12.: geschlossen

Dienstag, 26.12.: 06:00‐22:00

1090 WIEN, JULIUS TANDLER PLATZ 3/F.J. BHF

Sonntag, 24.12.: 06:00‐13:00

Montag, 25.12.: geschlossen

Dienstag, 26.12.: 06:00‐22:00

1300 WIEN-FLUGHAFEN, TERMINAL 3

Sonntag, 24.12.: 06:00‐17:00

Montag, 25.12.: 06:00‐22:00

Dienstag, 26.12.: 06:00‐22:00