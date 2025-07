Diese Träume & Schlafstörungen könnten auf Parkinson hinweisen!

Wissenschaftler entwickeln derzeit eine Methode zur frühzeitigen Erkennung von Parkinson – und zwar lange bevor die ersten typischen Symptome auftreten. Untersuchungen zeigen, dass bereits drei Jahrzehnte vor dem klinischen Ausbruch der Erkrankung subtile Veränderungen im Nervensystem nachweisbar sind.

Diese Entdeckung eröffnet völlig neue Perspektiven für die präventive Medizin, da Fachleute nun deutlich früher Einblick in den Gesundheitsverlauf eines Patienten gewinnen können. Dies schafft die Grundlage für rechtzeitige Interventionen. Die Forschungsergebnisse belegen eindeutig: Schon 30 Jahre vor der eigentlichen Diagnose existieren messbare Indikatoren, die auf ein erhöhtes Erkrankungsrisiko hindeuten.

Schlafstörungen als Warnsignal

Michael Sommerauer, Spezialist für Parkinson und Schlafmedizin am Universitätsklinikum Bonn, identifizierte kürzlich eine Schlafstörung als wegweisenden Indikator. Im Normalfall bleibt die Muskulatur während der REM-Schlafphase (Phase des Schlafes mit schnellen Augenbewegungen) inaktiv. Bei Personen mit der betreffenden Anomalie funktioniert dieser natürliche Mechanismus jedoch nicht – stattdessen registrieren Mediziner erhöhte körperliche Aktivität in dieser Schlafphase.

Auch der Trauminhalt liefert wichtige diagnostische Hinweise. „Viele berichten von sehr intensiven, oft aggressiven Träumen, in denen sie kämpfen oder fliehen müssen“, erklärt Sommerauer. Die Betroffenen schlagen und treten dabei um sich. Diese Schlafauffälligkeiten haben laut dem Experten „medizinisch hochrelevante“ Bedeutung: Zwischen 80 und 95 Prozent der Menschen mit diesen Symptomen entwickeln innerhalb der folgenden 10 bis 15 Jahre Parkinson oder eine Parkinson-Demenz.

Digitale Diagnostik

Die Wissenschaftler arbeiten gegenwärtig an einem digitalen Diagnosewerkzeug, „das über ein Tablet in wenigen Minuten motorische Auffälligkeiten erfassen kann – direkt in der Hausarztpraxis.

Das könnte ein echter Durchbruch für die Frühdiagnose sein.“

Präventionsmaßnahmen im Fokus

Das am Universitätsklinikum Bonn entwickelte digitale Diagnosewerkzeug befindet sich derzeit in der klinischen Erprobungsphase und zeigt vielversprechende erste Ergebnisse. Bei positiver Früherkennung stehen den Betroffenen bereits heute verschiedene präventive Maßnahmen zur Verfügung. „Wir empfehlen gezielte Bewegungsprogramme und Anpassungen des Lebensstils, die nachweislich den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können“, erklärt Sommerauer.

Besonders wichtig ist die Möglichkeit zur Teilnahme an klinischen Studien zu neuroprotektiven Therapien, die das Potenzial haben, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen. Erste Rückmeldungen aus Patientenkohorten zeigen, dass die meisten Betroffenen die Möglichkeit zur Früherkennung aktiv nutzen möchten, um ihre Lebensqualität langfristig zu erhalten.