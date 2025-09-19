Diese zwei Sternzeichen denken ständig an Sex – sind Sie eines davon?

Hinter der zurückhaltenden Fassade des Skorpions und der energiegeladenen Präsenz des Widders verbergen sich die zwei leidenschaftlichsten Sternzeichen des Tierkreises.

Haben Sie bemerkt, dass Ihre Gedanken oft zum Thema Sex abschweifen? Vielleicht liegt das teilweise an Ihrem Sternzeichen. Die Astrologie legt nahe, dass unsere kosmische Konstellation durchaus Einfluss auf unsere erotischen Neigungen nehmen kann.

Zwei Sternzeichen stechen dabei besonders hervor, wenn es um die Häufigkeit ihrer amourösen Gedankengänge geht.

Leidenschaftliche Skorpione

Das Wasserzeichen Skorpion umgibt sich zwar gewöhnlich mit einer Aura der Zurückhaltung, doch sobald das Vertrauen einmal gewonnen ist, legen sie ihre Karten offen auf den Tisch. Ihre tiefe Leidenschaft gepaart mit dem Drang nach ständiger Abwechslung sorgt für ein aufregendes Liebesleben.

Von Skorpion-Geborenen darf man durchaus schlüpfrige Nachrichten mitten im Arbeitsalltag erwarten, ebenso wie die Bereitschaft, im Schlafzimmer neue Wege zu beschreiten. Für sie existiert das Konzept der „gewöhnlichen“ Begegnung unter der Bettdecke schlichtweg nicht.

In der astrologischen Deutung gelten Skorpione als erfahrene Verführer, deren Gedanken häufig um intensive erotische Erlebnisse kreisen. Trotz ihrer anfänglichen Zurückhaltung entwickeln sie eine nahezu magnetische Anziehungskraft, sobald sie sich öffnen.

Feurige Widder

Die Widder hingegen stehen unter dem direkten Einfluss des Mars (Kriegsgott der römischen Mythologie) – jenem Planeten, der als Antriebsmotor für sexuelle Energie gilt. Als Feuerzeichen übernehmen sie gerne die Führung im Liebesspiel.

Mit ihrem schier unerschöpflichen Energiereservoir und ihrem beeindruckenden Wagemut sollten Sie sich auf spontane und abenteuerliche Momente einstellen. Widder brillieren zudem mit Schlagfertigkeit und Kreativität – kein Wunder also, dass sie mit Vorliebe anzügliche Scherze in den unpassendsten Momenten zum Besten geben.

Im Gegensatz zum Skorpion, der emotionale Tiefe mit seinen Bettgefährten sucht, genießen Widder-Geborene ihre Unabhängigkeit und sind durchaus bereit, sich der körperlichen Lust hinzugeben. Für Widder ist Sex ein zentrales Beziehungsthema – sie werden als feurige, dominante Liebhaber beschrieben, die Abwechslung und Spontaneität im Liebesleben suchen.

Ohne gleich an langfristige Bindungen zu denken.

Mars als gemeinsamer Nenner

Interessant ist, dass beiden Sternzeichen der Planet Mars als Herrscher zugeordnet wird, der in der Astrologie traditionell für Energie und sexuelle Anziehungskraft steht. Dies erklärt möglicherweise die besonders ausgeprägte Leidenschaft und den starken Sexualtrieb beider Zeichen.