Ein Fehler, den die meisten Frauen im Fitnesscenter machen!

Teile diesen Beitrag:







Der Sommer steht vor der Tür, was sich die meisten Frauen zum Anlass nehmen, um ihre Bikinifigur im Fitnesscenter auf Vordermann zu bringen. Doch einen bestimmen Fehler macht Frau dabei leider viel zu häufig.

Lesen Sie auch: Stadt Wien übernimmt 200 Opel-Arbeiter 400 Mitarbeiter des Opel-Werks in Wien-Aspern stehen ohne Job da. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) möchte im Rahmen eines Hilfspakets einen Teil von ihnen übernehmen.

Während man seine Figur formt, kann man seiner Haut dagegen einen erheblichen Schaden zufügen. Nämlich immer dann, wenn man mit Make-Up trainiert, erklärt der britische Kosmetikspezialist Andy Millward.

Wenn die Haut nämlich wärmer ist, kann sie Produkte besser aufnehmen, wodurch Maku-Up auf der Hautoberfläche also leichter in die Haut dringt. Das sorgt wiederrum dafür, dass die Poren verkleben und verstopfen, was Unreinheiten, Rötungen und Pickel zur Folge hat. Bereits bestehende Hautprobleme können sich zudem verschlimmern, wenn man seine Haut beim Training nicht atmen lässt.