KOSMO-Horoskop: Das halten die Sterne diesen Monat für dich bereit!

Teile diesen Beitrag:







So gut wie nichts reizt uns mehr als das Wissen über unsere Zukunft. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass wir uns zunehmend mit Astrologie und unseren Sternzeichen befassen. KOSMO wagte für euch einen Blick in die Sterne.

Sternzeichen des Monats

WIDDER: Der Widder ist das aktivste Zeichen des Tierkreises, daher sind Menschen, die in diesem Zeichen geborenen sind, sehr energiegeladen, ehrgeizig und kreativ. Sie sind geborene Anführer und sind gut in dem, was sie tun. Sie sind von Natur aus mutig und fürchten sich selten vor Experimenten und Risiken. Der Widder setzt Gedanken leicht in die Tat um, was ihn zu einem hervorragenden Initiator macht, der weiß, wie er seine Energie auf die effizienteste Weise einsetzt. Der Widder ist ein Feuerzeichen und Leidenschaft ist sein zweiter Vorname. Die Initiative ergreift er auch dort, wo es um Romantik geht.

Stärke: Mut, Entschiedenheit, Selbstvertrauen, Enthusiasmus

Schwäche: Ungeduld, Arroganz, Eitelkeit

Lieblingsfarbe: Rot

Lesen Sie auch: Hotelbetreiber hat keine Lust mehr auf Influencer: "Geht arbeiten" Vor wenigen Wochen platzte einem Hotelbetreiber auf der philippinischen Insel Siargao der Kragen woraufhin er einen Aufruf auf Facebook postete, der den Influencer-Anfragen endlich Einhalt gebieten sollte.

Widder (21.3. – 20.4.)

In diesem Monat stehen familiäre und emotionale Probleme im Vordergrund. Vernachlässigen Sie dennoch Ihre Karriere nicht. Finanziell erwartet Sie ein Erfolg und alle Risiken werden sich auszahlen. Sollten Sie Aggressivität zeigen, steht Ihnen in der Liebe eine schlechte Periode bevor und die Kommunikation mit dem Partner wird schwierig. Um Ihre Gesundheit steht es ausgezeichnet und Sie haben genügend Energie für Ihre Verpflichtungen.

KOSMO-RAT: Wer riskiert, gewinnt!

Stier (21.4. – 20.5.)

Sie haben die volle Kontrolle über Ihr privates und soziales Leben und sind in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die Ihr Leben in die richtigen Bahnen lenken. Mit der Karriere geht es in diesem Monat bergauf. Jeder Versuch, einen neuen Job zu finden, wird Erfolg haben und am Arbeitsplatz läuft alles nach Plan. Im Bereich der Liebe erwarten Sie Konflikte, aber alles lässt sich in einem Gespräch lösen.

KOSMO-RAT: Denken Sie über einen Besuch im Fitnessstudio nach!

Zwillinge (21.5. – 21.6.)

Im April liegt Ihr Fokus auf der Karriere und der Erreichung persönlicher Ziele. Ihr Selbstvertrauen ist stark und mit seiner Hilfe können Sie Ihre Träume verwirklichen. Zwischen Ihnen und Ihrem Partner gibt es einige Verwirrung und Missverständnisse, denn er wird spüren, dass Sie ihn zugunsten Ihrer Karriere vernachlässigen. Um Ihre Gesundheit steht es nicht zum Besten, beginnen Sie, Sport zu treiben.

KOSMO-RAT: Lassen Sie sich von Kleinigkeiten nicht aus der Ruhe bringen!

Auf der nächsten Seite geht es weiter…