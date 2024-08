Dieser Strom- & Gasanbieter halbiert jetzt die Preise!

Mit Anfang Juli hat die Wien Energie Vertrieb im Rahmen der Energie Allianz Austria neue Angebote präsentiert. Auch für Klein- und Mittelbetriebe mit einem jährlichen Energieverbrauch bis zu 100.000 Kilowattstunden gibt es aktuell besonders günstige Strom- und Gastarife.

Der Strom-Tarif MEGA liegt bei rund 16,67 Cent pro Kilowattstunde netto, der Erdgas-Tarif MEGA bei rund 6,14 Cent/kWh netto. Diese Preise kommen automatisch bei allen Bestandskunden im MEGA-Tarif an, deren Preisgarantie im Sommer ausläuft. Je nach Vertrag sinken die Preise für kleine und mittlere Betriebe so um bis zu 56 Prozent. Beim Stromtarif bietet Wien Energie zusätzlich einen Rabatt von 3,5 Cent/kWh netto für alle Betriebe, die sich für ein Jahr binden. Das Angebot ist bis 16. September abschließbar.

Gutes Angebot

„Die Wiener Betriebe machen die Stadt zu dem, was sie ist. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, dass neben den Privathaushalten auch die Unternehmen die sinkenden Strompreise spüren. Es freut mich sehr, dass Wien Energie hier ein gutes Angebot für die Betriebe geschaffen hat, das nachhaltig für Entlastung sorgt“, so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

„Die jüngere Zeit war für die Wiener Unternehmen vor allem auch durch die Inflation besonders herausfordernd. Nach den ersten Entlastungen im Vorjahr sinken die Energiepreise nun weiter. Das ist sehr erfreulich und auch wichtig, um den Wirtschaftsstandort Wien zu stärken“, erklärtWalter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer.

Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung, ergänzt: „Es war und ist uns immer ein Anliegen, unseren treuen Kund*innen gute Angebote zu machen. Jetzt können wir die Energiepreise nach Ablauf der Preisgarantien automatisch senken und zusätzlich ein Angebot machen. Damit entlasten wir die Bäckerei ums Eck, das Grätzl-Beisl oder den Installateur des Vertrauens und damit indirekt auch alle Wiener*innen.“