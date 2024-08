14-Jährige von Asylwerber am Bahnhof Langenzersdorf vergewaltigt

Ein junger Asylwerber aus Somalia steht im Verdacht, am Bahnhof in Langenzersdorf eine 14-jährige Jugendliche vergewaltigt zu haben. Laut der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurde der 17-jährige Beschuldigte schnell festgenommen und befindet sich nun in der Justizanstalt Korneuburg.

Die schreckliche Tat soll sich in den späten Abendstunden des Montags gegen 23.30 Uhr ereignet haben. Nach Angaben der örtlichen Polizei traf der 17-Jährige zufällig auf die Jugendliche. Er soll sie festgehalten, zu Boden gedrückt und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.

Sofortige Reaktion und Festnahme

Nach dem Vorfall kontaktierte das Opfer umgehend ihre Mutter, die ohne Zögern die Polizei einschaltete. Die Ermittler konnten den Tatverdächtigen schnell anhand von Videoaufnahmen aus der Umgebung des Tatorts identifizieren. Seine Festnahme erfolgte daraufhin bereits am Mittwoch in Korneuburg, inmitten einer separaten polizeilichen Untersuchung, die sich mit einem Verdacht auf Handydiebstahl befasste.

Schweigen des Beschuldigten

Während der polizeilichen Vernehmungen verweigerte der 17-Jährige jegliche Aussagen zu den Vorwürfen. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich teilte mit, dass er sich weiterhin in Haft befindet, während nun das Gericht in Korneuburg mit der Entscheidung über die nächsten Schritte in den Ermittlungen betraut ist.

