Wien-Floridsdorf: 20-Jährige zu Tode vergewaltigt

Im Juni 2022 wurde eine 20-jährige Frau zu Tode vergewaltigt. Nun stehen zwei Männer vor Gericht. Es sei Mordanklage erhoben worden.

Wien-Floridsdorf: Sie wurde sehr schlimm misshandelt und so verblutete sie auch elend. Sie war mit einem 25-Jährigen verabredet gewesen. Sie seien in eine Wohnung gegangen, wo sie sich betranken. Ein Freund von dem 25-Jährigen war ebenfalls in der Wohnung, schreiben die Medien. Kurz danach fing die Horrortat an.

Es soll zu einem heftigen Streit zwischen den beiden jungen Männern gekommen sein. Am Ende hätten sie die 20-Jährige satte 60 Minuten gequält und vergewaltigt. Das Duo verletzte sie anscheinend mit einer Whiskey-Flasche und einer 38-Zentimeter-Antenne im Intimbereich. Sie soll die ganze Zeit um Gnade gefleht haben, bis sie an ihren Verletzungen verblutete.

Nach der Vergewaltigung rief der mutmaßliche Täter den Notarzt für sich selbst an, da er im Treppenhaus auf eine Scherbe trat. Vom toten Opfer wussten die Sanitäter nichts. Kurze Zeit später haben die Männer die Wohnung gesäubert und das Blut der Toten vom Körper abgeduscht.

Erst am nächsten Tag, soll das Duo den Notruf gewählt haben. Beide Männer wurden kurze Zeit später festgenommen. Laut dem psychologischen Gutachten sollen beide Männer an einer kombinierten Persönlichkeitsstörung mit einem schädlichen Cannabis-Gebrauch leiden. Die Staatsanwaltschaft soll bereits eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt haben.