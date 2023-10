Dieser Supermarkt führt digitale Preisschilder ein

Moderne Technik, Weniger Papier: Lidl Österreich führt digitale Preisschilder ein Pro Jahr Bis zu 12 Millionen Blatt Papier weniger Lidl Österreich setzt ab sofort in allen heimischen Filialen digitale Preisschilder ein. So werden Preisänderungen in Echtzeit übermittelt, Mitarbeiter entlastet und jährlich bis zu 12 Millionen Blatt Papier eingespart.

Das Electronic Shelf Label, kurz ESL, ersetzt ab sofort die bisherigen Papierpreisschilder in allen österreichischen Lidl-Filialen. Durch die direkte Anbindung an das Warenwirtschaftssystem werden sämtliche Preis- und Informationsänderungen, nahezu in Echtzeit, automatisch auf die Preisschilder übermittelt. Gerade bei Obst und Gemüse oder Aktionswaren ist die elektronische Preisauszeichnung durch die häufigen Wechsel besonders sinnvoll.

„Das Wechseln von Preisschildern fällt nun komplett weg, das ist eine enorme Effizienzsteigerung und Arbeitserleichterung für unsere Mitarbeiter:innen. Gleichzeitig sieht der Kunde die Preisveränderungen sofort am Regal, weil auf Knopfdruck der richtige Preis angezeigt wird“, so Michael Kunz, Geschäftsleiter Vertrieb und Logistik bei Lidl Österreich.

Papier sparen

Die neuen Preisschilder enthalten wie gewohnt alle notwendigen Informationen – nur eben digital. „Die meisten Kund:innen erkennen gar keinen Unterschied und wir sparen sehr viel Papier. Pro Jahr sind das rund 12 Millionen A4-Blätter“, so Kunz. Insgesamt investierte Lidl Österreich 20 Millionen Euro in die Modernisierung.