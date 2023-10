Günstig tanken: Lidl senkt Preise an E-Ladestationen

Lidl Österreich senkt Preise an E-Ladestationen österreichweit günstigste Tarife bei Fairer Abrechnung mit Lidl Plus. Ab sofort laden Lidl Plus Kunden E-Fahrzeuge zum Schnäppchenpreis ab 19 Cent pro Kilowattstunde bei über 75 Standorten in ganz Österreich. Getankt wird weiterhin 100 Prozent grüner Strom aus Österreich, bezahlt transparent nach Leistung.

Nach Preisreduktionen bei über 500 Lebensmitteln senkt Lidl Österreich nun auch die Preise an den E-Tankstellen. Der zukünftige Tarif für Wechselstromladungen (AC) liegt bei 19 Cent pro Kilowattstunde, für Gleichstromladungen (DC) bei 29 Cent pro Kilowattstunde. Kunden benötigen dafür nur die kostenlose Lidl Plus App. Die Tarife ohne App liegen bei ebenfalls günstigen 35 Cent pro Kilowattstunde für AC und 40 Cent pro Kilowattstunde für DC.

„Damit können sich E-Auto-Fahrer nicht nur beim Einkauf, sondern auch beim Tanken bei uns viel Geld sparen!“, so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich. Schon heute ist fast ein Drittel der österreichischen Lidl-Filialen mit Ladestationen ausgestattet. Bis 2025 bekommt mindestens jede zweite Filiale mit Parkplatz eine E-Tankstelle.

Faire, transparente Abrechnung

„Uns ist wichtig, dass wir den Kundinnen und Kunden nicht nur attraktive Preise anbieten, sondern auch ein faires, transparentes Abrechnungssystem. Darum rechnen wir nicht – wie viele andere – nach Zeit ab, sondern nach getankten Kilowattstunden“, so Wolf. Die Verrechnung erfolgt direkt über die Lidl Plus App nach der einmaligen Hinterlegung der Kreditkarte. Auch Ad Hoc Zahlungen mittels QR-Code oder über Roaming Partner sind weiterhin wie gewohnt möglich.

Alle Infos zu den neuen Tarifen und aktuellen E-Lade-Standorten gibt’s auf www.lidl.at