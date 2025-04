DIESES Bundesland macht den Badespaß teurer: Preise in Freibädern steigen deutlich

Während die Freibäder in Niederösterreich ihre Tore öffnen, müssen Badegäste tiefer in die Tasche greifen. Die Preise steigen um bis zu zehn Prozent.

Die Freibadsaison in Niederösterreich steht unmittelbar bevor. Rund 130 Freibäder öffnen traditionell Anfang Mai ihre Tore für Sonnenanbeter und Wasserratten. Den Auftakt machen am 1. Mai das Thermalstrandbad Baden, das Strandbad Klosterneuburg und das Freibad in Krems. Einige Einrichtungen empfangen ihre Gäste bereits früher: Das Thermalbad Bad Vöslau und das Akademiebad in Wiener Neustadt begrüßen Besucher schon ab 26. April. Der Aquapark Herzogenburg folgt am 13. Mai, während das Aubad Tulln Ende Mai nachzieht.

Die Vorbereitungen laufen seit Wochen auf Hochtouren. Die Becken erstrahlen in frischem Glanz und warten auf die ersten Badegäste. NÖ Bädersprecher Harald Golles erklärt: „Die Technik wird in Betrieb genommen, die Wasseraufbereitungsanlagen werden angeworfen, um die Hygienewerte zu erreichen, und alle Anlagen gereinigt. Wir sind startklar.“

Umweltfreundliche Maßnahmen

Viele Freibäder setzen in dieser Saison verstärkt auf umweltfreundliche Maßnahmen. Neben makellosen Wasserflächen und gepflegten Liegezonen investieren die Betreiber in energieeffiziente Umwälzpumpen, modernere Wasseraufbereitungssysteme und erweiterte Photovoltaikanlagen. Diese Innovationen sollen Energieverbrauch reduzieren und die Umweltbilanz verbessern.

Steigende Preise

Die Modernisierungen spiegeln sich allerdings in den Eintrittspreisen wider: Golles kündigt Preissteigerungen von fünf bis zehn Prozent an. Hauptverantwortlich dafür seien die deutlich gestiegenen Betriebskosten. „Die hohen Kosten zählen neben dem Mitarbeitermangel zu den größten Herausforderungen der Betriebe“, betont der Bädersprecher. Für Familien und regelmäßige Badegäste ohne Saisonkarte wird der Freibadbesuch dadurch merklich teurer.

Ein genauerer Blick auf die Preise zeigt deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bädern. Im Freibad Neulengbach kostet die Tageskarte für Erwachsene 2025 sieben Euro, in Neunkirchen 6,90 Euro. Deutlich teurer ist es im Thermalbad Vöslau, wo Besucher 24,60 Euro pro Tag bezahlen. Laut Arbeiterkammer Niederösterreich schwanken die Eintrittspreise für einen Tag im Freibad aktuell landesweit zwischen drei und 21,50 Euro, wobei die Angebote für Familienkarten und Ermäßigungen je nach Standort stark variieren.

Die Reaktionen der Badegäste fallen unterschiedlich aus. Während manche Verständnis für die gestiegenen Betriebskosten zeigen, gibt es in sozialen Medien und lokalen Foren auch kritische Stimmen. Besonders Familien und Vielnutzer beklagen die spürbare finanzielle Belastung durch die Preiserhöhungen.

⇢ Fitness-Verträge: So tappen tausende Österreicher in die Kostenfalle



Trotz aller technischen Vorbereitungen bleibt das Wetter der unberechenbare Faktor für die Badesaison. Dennoch zeigen sich die Verantwortlichen optimistisch. Die Wasserqualität sei hervorragend und das Freizeitangebot abwechslungsreich. „Wir wollen unseren Gästen eine unbeschwerte Zeit bieten“, versichert Golles. Das Motto für den Sommer 2025 ist klar definiert: Sommer, Sonne, Badespaß. Jetzt fehlt nur noch das passende Wetter, um die Badesaison perfekt zu machen.

Der einzige Wermutstropfen bleibt die teilweise deutliche Erhöhung der Eintrittspreise.

📍 Ort des Geschehens