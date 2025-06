Dieses Bundesland schafft es unter die Top 50 Restaurants weltweit

Peruanisches Spitzenrestaurant Maido krönt sich zum weltbesten Lokal, während Österreichs einziger Vertreter Steirereck auf Platz 33 abrutscht.

Bei der Verleihung der prestigeträchtigen Auszeichnung „The World’s 50 Best Restaurants 2025“ setzte sich das peruanische Restaurant Maido an die Spitze des internationalen Gastro-Olymps. Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend in Turin statt, wie freizeit.at berichtet. Bemerkenswert ist die starke peruanische Präsenz in den Top 10, zu der neben dem Sieger Maido auch das auf Platz 9 rangierende Kjolle zählt. Die europäische Gastronomie dominiert allerdings weiterhin die Gesamtliste mit insgesamt 20 Lokalen.

Steirereck im Ranking

Österreich findet sich in dem renommierten Ranking mit nur einem einzigen Vertreter wieder: Das Wiener Steirereck unter der Leitung von Heinz und Birgit Reitbauer landete auf dem 33. Platz. Damit bleibt das Traditionshaus zwar Teil der exklusiven Bestenliste, musste jedoch im Vergleich zu den Vorjahren Einbußen hinnehmen – 2024 belegte es noch Rang 22, 2023 sogar Platz 18. In der Jurybewertung wird das Steirereck besonders für seinen selbständigen, forschungsorientierten Ansatz und die Verwendung seltener heimischer Produkte gewürdigt.

Der kontinuierliche Abstieg im Ranking spiegelt weniger eine Qualitätsminderung des Wiener Traditionslokals wider, sondern vielmehr die zunehmende internationale Konkurrenz und sich wandelnde Trends in der globalen Spitzengastronomie. Während die Jury nach wie vor den einzigartigen Ansatz des Steirereck mit heimischen Produkten schätzt, gewinnen Konzepte mit verstärktem Fokus auf Regionalität, Nachhaltigkeit und innovative Geschmackserlebnisse weltweit an Bedeutung.

Internationale Bewertung

Das Ranking basiert auf den Bewertungen von 1.120 gastronomischen Experten, darunter namhafte Köche, Fachjournalisten und internationale Restaurantbetreiber. Die erweiterte Liste der Plätze 51 bis 100, die bereits Anfang Juni veröffentlicht wurde, enthält keine österreichischen Betriebe.

Deutschland ist in diesem Segment hingegen mit drei Restaurants vertreten: Tim Raue auf Position 58, Nobelhart & Schmutzig auf Platz 59 sowie das Tantris auf Rang 73.

Besonders auffällig ist die fehlende österreichische Präsenz in der erweiterten Liste der Plätze 51 bis 100. Während andere europäische Länder wie Deutschland mehrere Vertreter im Ranking platzieren konnten, bleibt das Steirereck Österreichs alleiniger Botschafter in der globalen Spitzengastronomie. Dies unterstreicht die Herausforderung für heimische Betriebe, sich im hart umkämpften internationalen Wettbewerb zu behaupten und konzeptionelle Anpassungen vorzunehmen, ohne dabei ihre kulinarische Identität aufzugeben.