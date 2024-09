Dieses Geschäft macht jetzt viele Produkte günstiger!

dm drogerie markt senkt erneut die Preise: Seit September sind rund 770 Artikel günstiger. Die Preissenkungen betreffen sowohl Industrie- als auch Eigenmarken und gelten in allen österreichischen Filialen sowie im österreichischen Online Shop.

Besonders im Bereich Waschen, Putzen und Reinigen profitieren Kunden von den Reduktionen. Die Investitionen in die Preise bescheren dm großen Beifall der Kunden und dementsprechend hohe Zuwächse am Markt. Mit seinem transparenten Dauerpreis-Versprechen stellt sich dm gegen die Praxis, durch plakative Aktionen die tatsächliche Inflation am Regal zu „verstecken“.

dm drogerie markt investiert erneut in die Preise – rund 770 Artikel wurden in allen österreichischen Filialen, im Online Shop und in der Mein dm-App mit Anfang September preisgesenkt. Betroffen sind Eigenmarken wie alverde NATURKOSMETIK, Balea, dmBio und babylove genauso wie zahlreiche Industriemarkenartikel aus unterschiedlichen Warengruppen. Produkte des täglichen Bedarfs quer durch das gesamte Sortiment sind preisreduziert – von Körper-, Haar- und Zahnpflegeprodukten über Baby- und Gesundheitsartikel bis hin zu dekorativer Kosmetik und Lebensmitteln.

Diese Maßnahme knüpft an die Preissenkungswellen der vergangenen Monate an. Seit Mai 2023 hat dm bereits die Preise von über 750 Eigenmarkenprodukten gesenkt und damit die Preisstabilität für seine Kunden weiter gefestigt. Bei den Kunden kommt das sehr gut an: Die Anzahl der bei dm verkauften Produkte wuchs in den letzten zehn Monaten doppelt so stark wie beim Mitbewerb im österreichischen Drogeriefachhandel.

Mengenwachstum

„Unsere Kunden achten und reagieren nach wie vor sehr genau auf Preisentwicklungen. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, erneut in unsere Preise zu investieren. Wir sehen uns bei dm als Grundbedarfsversorger, daher war es uns wichtig, Preisreduktionen in allen Sortimentsbereichen zu ermöglichen“, erklärt dm Geschäftsführer Harald Bauer. Möglich wurden die Preissenkungen einerseits durch Kostensenkungen in der Beschaffung, die dm an seine Kunden weitergibt. Zum anderen führen die anhaltend steigende Nachfrage der dm Kunden bzw. die steigende Kundenanzahl zu größeren Mengen und in der Folge zu Effizienzsteigerungen etwa bei Logistik oder im Filialbetrieb.

Besonders die Bereiche Waschen, Putzen und Reinigen (WPR) sowie Papier stehen dieses Mal im Fokus der Preissenkungen. Mehr als 120 Artikel sind hier stark vergünstigt. Auch zahlreiche Produkte aus den Warengruppen dekorative Kosmetik (75) und Duft (64) wurden reduziert.

Dauerpreis-Versprechen statt Aktionen

Dank des dm Dauerpreisversprechens können Kunden sicher sein, dass die vergünstigten Preise für mindestens vier Monate stabil bleiben oder günstiger werden. So setzt dm weiterhin auf preiswerte Angebote ohne Angebotsdruck, sodass Kunden ihren wöchentlichen Grundbedarf zuverlässig und günstig decken können. Zudem können sie mit dem PAYBACK-Programm zusätzliche Rabatte sammeln und Coupons über die Mein dm-App in der Filiale oder online einlösen. „Weiterhin wollen wir die Regalpreise des täglichen Einkaufs niedrig halten. Wo wir nicht mitmachen, ist die weitverbreitete Praxis, mit Aktionen Preiswürdigkeit zu suggerieren, aber gleichzeitig die Inflation am Regal zu befeuern“, betont Harald Bauer das Prinzip des transparenten Dauerpreis-Versprechens bei dm.